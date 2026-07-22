EspectáculosGuía para salir

El teatro Mercedes Sosa se prepara “a full” para una segunda mitad del año

Música, humor y teatro desde agosto.

ÁLEX UBAGO. El cantante español llegará en noviembre a Tucumán. @alexubago
ÁLEX UBAGO. El cantante español llegará en noviembre a Tucumán. @alexubago
Hace 4 Hs

El teatro Mercedes Sosa se prepara para retomar desde agosto su ritmo habitual con una cartelera que reunirá música, humor, danza y propuestas para toda la familia. Luego de unas vacaciones de invierno atravesadas por el Mundial, la sala tucumana proyecta un segundo semestre con mayor movimiento y espectáculos nacionales e internacionales.

“Las vacaciones han sido relativamente tranquilas en función del Mundial. Igualmente, hemos tenido mucha suerte, tuvimos a la artista infantil Luli Pampín, que agotó la función”, afirmó Raúl Armisen. También destacó la respuesta del público infantil en otras dos presentaciones de Las Guerreras K-pop, con más de 1.200 entradas vendidas en una función y 700 en la otra.

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Armisen consideró que esos números resultan importantes frente a la situación del teatro en Buenos Aires y explicó que la demanda también respondió a la escasa oferta para niños durante el receso. “Hemos tratado de cuidar que el valor de la entrada no sea excesivo dentro de lo posible”, señaló.

Una agenda con música, humor y teatro

La programación de agosto comenzará el sábado 1 con “Los Grandes del Cuarteto”. Luego llegarán Emanero, Jean Carlos, La Jenny Caccialanza Tour, “Ni Media Palabra”, Uriel Lozano y Palito Ortega, quien presentará su gira “Mucho más que un recuerdo”.

En septiembre se presentarán Vochieritos, Turf, “Cánticos del Cielo”, Mario Aguilar, “La Bella Durmiente”, L Gante, Campedrinos, Mateo con “Conociendo Rusia”, Lázaro Caballero y “Las chicas de la culpa”.

La agenda de los meses siguientes también incluirá a Sergio Dalma, Alex Ubago, Miriam Hernández en dos fechas, Noelia Pace, Bersuit Vergarabat, Ahyre, “La cena de los tontos”, “Qué personaje” y un congreso de Unicef. “A partir del primero de agosto empezamos a tener una cartelera lo suficientemente atractiva y ya incluso estamos planificando algunas cosas para el año que viene”, sostuvo Armisen.

El director explicó que la venta anticipada permite al público organizar el pago, tanto en ventanilla como por internet, y aprovechar promociones bancarias. Anticipó que Ubago, previsto para noviembre, ya tiene más de la mitad de la sala vendida.

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Sobre el desafío económico, Armisen señaló que el teatro trabaja junto con los productores para reducir costos y sostener precios accesibles.

“Los números internacionales son los que más problemas tienen en función del dólar”, advirtió. También reconoció que algunas funciones debieron suspenderse por falta de público, aunque aclaró que la respuesta depende del momento artístico de cada figura en cada etapa de su carrera artística.

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