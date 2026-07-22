El teatro Mercedes Sosa se prepara “a full” para una segunda mitad del año

“Las vacaciones han sido relativamente tranquilas en función del Mundial. Igualmente, hemos tenido mucha suerte, tuvimos a la artista infantil Luli Pampín, que agotó la función”, afirmó Raúl Armisen. También destacó la respuesta del público infantil en otras dos presentaciones de Las Guerreras K-pop, con más de 1.200 entradas vendidas en una función y 700 en la otra.