Adabel Guerrero recordó su pelea con Moria Casán y la respuesta de "La One" fue lapidaria

Resumen para apurados
- Adabel Guerrero reavivó en la televisión argentina su vieja enemistad con Moria Casán, afirmando que la detesta por las duras críticas que recibió en "Bailando por un Sueño".
- La disputa resurgió tras declaraciones de Guerrero en Blender y LAM sobre el daño de las devoluciones de Casán, quien respondió con ironía tildando el cruce de antiguo y show.
- Este cruce reactiva un debate clásico de la farándula argentina sobre los límites del show televisivo y el impacto de las críticas mediáticas en la salud emocional.
Adabel Guerrero reavivó una de las peleas más recordadas del mundo del espectáculo y volvió a apuntar contra Moria Casán. La actriz y bailarina confesó que mantiene una fuerte enemistad con la vida su participación en Bailando por un Sueño (El Trece). La respuesta de Casán no tardó en llegar y elevó aún más la tensión.
En la previa de su cumpleaños, Guerrero fue invitada a LAM (América), donde habló sobre los festejos que compartiría con sus compañeros de Sex en el Gorriti Art Center y con su novio, Rodrigo Alenaz, con quien comenzó a mostrarse públicamente dos meses después de confirmar su separación de Martín Lamela.
En ese contexto, Ángel de Brito le preguntó con humor si también invitaría a Casán a la celebración. “La voy a invitar. No creo que venga”, respondió Guerrero con ironía.
Adabel Guerrero explicó por qué asegura que "detesta" a Moria Casán
A partir de esa respuesta, el conductor recordó una reciente entrevista de la bailarina con José María Listorti en el streaming de Blender, donde había sido contundente: “La detesto a Moria Casán”.
Guerrero explicó que esa frase surgió después de que la producción del programa le mostrara dos antiguos videos del Bailando por un Sueño, cuando ella era participante y Casán integraba el jurado.
La actriz sostuvo que las devoluciones de Moria en aquella época le "hacían mal" y aseguró que esas críticas estaban influenciadas por la amistad que la conductora mantenía con un productor teatral que, según dijo, había estado obsesionado con ella.
Lejos de bajar el tono de la polémica, Guerrero reafirmó su postura durante su paso por LAM. “Dije que la detesto, lo digo de corazón y no me arrepiento de decirlo y perdón si nos está escuchando porque siempre me ataca, nunca me tiró un centro”, expresó.
Además, en el programa reprodujeron otro fragmento de la entrevista en Blender en el que la actriz recordó que incluso llegó a comunicarse telefónicamente con Casán para intentar entender el origen de los enfrentamientos. “Una vez la llamé por teléfono para ver qué le pasaba y para que deje de bardearme y me dijo como, 'Querida, yo no usé nada de vos, simplemente es todo un show'”, relató.
“Entiendo que sea todo un show, pero tírame un centro alguna vez en tu vida si cada vez que yo salgo me vas a bardear es porque tenés un problema conmigo o con mi imagen, porque ni siquiera me conocés”, completó.
La respuesta de Moria Casán
Tras las declaraciones de Guerrero, una cronista de LAM buscó la palabra de Moria Casán, quien reaccionó con ironía al enterarse de los dichos. “Mirá qué buena onda, qué buena vibra”, comentó al conocer que la actriz había asegurado que la detesta.
Cuando la periodista le recordó que Guerrero había dicho que las críticas que recibía en el Bailando le habían hecho daño, Casán respondió sin filtros. “Y bueno, lo lamento, estudió Psicología para sacarse los males que le dicen otras personas”, disparó.
“No me interesa lo que diga Adabel, está con cosas del pasado. Me parece muy mal, me parece que atrasa y que si una persona que estudió Psicología y que trata de sanar todas las cosas que le pasaron en la vida todavía me detesta, quiere decir que no aprendió nada”, sostuvo.
Antes de cerrar, lanzó una última frase dirigida a la bailarina: “Lo lamento, comete ese venenito sola”. “Yo no me tomo nada personal, era todo un show y era bravísimo y era picante. Yo me la pasé siempre muy bien”, concluyó.