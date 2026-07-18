Adabel Guerrero recordó su pelea con Moria Casán y la respuesta de "La One" fue lapidaria

Además, en el programa reprodujeron otro fragmento de la entrevista en Blender en el que la actriz recordó que incluso llegó a comunicarse telefónicamente con Casán para intentar entender el origen de los enfrentamientos. “Una vez la llamé por teléfono para ver qué le pasaba y para que deje de bardearme y me dijo como, 'Querida, yo no usé nada de vos, simplemente es todo un show'”, relató.