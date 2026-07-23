Según la madre de Wanda Nara, Mauro Icardi lloraba porque la China Suárez "tenía olor"

"Tiene algo con la China, no quiere que le gane la batalla. Fue ella quien le contó al mundo que era cornuda. En su locura quería hundirla, por eso dijo que por el olor que tenía no se pudo encamar con Icardi", sostuvo entonces la panelista, en referencia al encuentro que María Eugenia Suárez y Mauro Icardi habrían mantenido en un hotel de París en 2021.