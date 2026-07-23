Según la madre de Wanda Nara, Mauro Icardi lloraba porque la China Suárez "tenía olor"

Resumen para apurados
- Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, acusó recientemente en Bondi Live a la China Suárez de destruir a su familia y afirmó que Mauro Icardi criticó duramente a la actriz.
- Las declaraciones ocurren tras un robo en Milán y reflotan versiones de 2021 sobre el supuesto distanciamiento entre Icardi y Suárez en París expuesto por Yanina Latorre.
- El conflicto reaviva la polémica mediática entre los involucrados y expone posibles disputas económicas y estratégicas en el entorno familiar de la empresaria.
Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, dio explosivas declaraciones sobre la China Suárez y Mauro Icardi. Tras hablar con la prensa por el robo que sufrió junto a sus nietos en Milán, lanzó durísimas acusaciones contra la actriz y aseguró que el futbolista le confesó, entre lágrimas, comentarios despectivos sobre ella.
Durante una entrevista con Bondi Live, Colosimo evitó cualquier tipo de conciliación al ser consultada por María Eugenia Suárez. "No me la nombren ni hoy, ni mañana ni nunca. Mauro Icardi no tiene nada que ver, para mí. De 100 hombres, 99 son infieles. Una cosa es algo chiquito, otra es lo que todos saben, los antecedentes de ella", afirmó.
La madre de la empresaria también sostuvo que la actriz "arruinó la vida" de sus nietas y aseguró que posee material comprometedor que, por respeto a Icardi, decidió no hacer público.
"Él mismo me decía llorando que la China tenía olor. ¿Qué pasa, ahora no tiene más olor? La está usando para lastimar a Wanda, y ella lo usa a él por la economía. Es un negocio. Tengo mensajes donde él hablaba mal de ella. Sé lo que piensa", expresó.
Pese a sus fuertes críticas, Colosimo reconoció que continúa sintiendo afecto por su ex yerno, de quien destacó la generosidad que tuvo con ella en distintas oportunidades.
La polémica por el supuesto "mal olor" de la China Suárez
Las declaraciones reavivaron una vieja controversia. En enero de este año se viralizó un video que apuntó a que fue Wanda Nara quien instaló la versión de que la China Suárez tenía mal olor corporal.
El material correspondía a un fragmento del programa LAM (América), donde Yanina Latorre explicó por qué, según su versión, la empresaria difundió ese rumor.
"Tiene algo con la China, no quiere que le gane la batalla. Fue ella quien le contó al mundo que era cornuda. En su locura quería hundirla, por eso dijo que por el olor que tenía no se pudo encamar con Icardi", sostuvo entonces la panelista, en referencia al encuentro que María Eugenia Suárez y Mauro Icardi habrían mantenido en un hotel de París en 2021.
En ese momento, Wanda Nara había afirmado que su esposo no había mantenido relaciones sexuales con la actriz por dos motivos: porque ella tenía olor a marihuana y porque él tenía fiebre.