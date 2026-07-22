La madre de Wanda Nara apuntó contra la China Suárez: "Fue la que detonó esta familia"

Resumen para apurados
- Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, denunció un robo en Italia y culpó a la China Suárez por la ruptura familiar de su hija durante una entrevista en el streaming Bondi.
- El asalto ocurrió en Galliate durante la final del Mundial. Colosimo y sus nietos se atrincheraron mientras ladrones encapuchados se llevaron documentos y carteras específicas.
- Las sospechas de un robo planificado y las duras críticas reactivan el conflicto mediático e institucional entre Nara, Icardi y Suárez con la justicia italiana investigando.
Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, rompió el silencio luego del violento robo que sufrió junto a sus nietos en la casa de su hija, en la localidad italiana de Galliate. En una entrevista se mostró convencida de que el asalto no fue un hecho al azar, cuestionó el accionar de los delincuentes y también descargó toda su bronca contra Eugenia "La China" Suárez, actual pareja de Mauro Icardi.
Consultada sobre la actriz durante una entrevista en el streaming Bondi, Colosimo fue tajante. "A esa mujer a mí no me la nombres. Ni hoy ni mañana ni nunca, porque esa mujer fue la que detonó esta familia. Punto final. Para mí es mala palabra", afirmó.
Luego sostuvo que conoce el sufrimiento que atravesaron otras personas vinculadas a Suárez y aseguró que también sabe cómo viven la situación sus nietas.
"Yo sé lo que han sufrido las otras parejas y personas porque he hablado. Y yo sé mis nietas lo que dicen y lo que sienten y cómo la pasan cuando la ven y cuando están. Las nenas no son bebés", expresó.
Qué dijo sobre Mauro Icardi
A diferencia de sus críticas hacia la actriz, Colosimo evitó responsabilizar directamente a Mauro Icardi y hasta manifestó que todavía le guarda afecto.
"Él no tiene nada que ver", sostuvo. Luego relativizó la infidelidad del futbolista y apuntó nuevamente contra Suárez.
"De 100 hombres, 99 son infieles. Una cosa es una cosa chiquita. Y otra cosa es esto, que todos saben los antecedentes de ella", dijo, en referencia a la imagen pública de la actriz.
También recordó declaraciones que, según afirmó, el propio Icardi había realizado en el pasado. "Él mismo dijo llorando y pedía por favor, que ella tenía olor. ¿Ahora no tiene más olor? La está usando para lastimar a Wanda. Y bueno, algún día se va a dar cuenta. Yo a Mauro lo quiero", sostuvo.
Para Colosimo, la relación entre ambos responde a un interés mutuo. "Esto es un trabajo que están haciendo en conjunto. A mí no me lo saca nadie de la cabeza y soy libre de opinar y pensar. Sí, la está usando y ella lo usa a él porque aprovecha la economía. Le saca plata. Perfecto. Es un negocio de ellos, no me voy a meter, no me interesa. Lo único que me interesa son mis nietas en Italia", afirmó.
Además, respondió a quienes pusieron en duda el episodio del robo. "Decile a todas esas señoras del otro lado, que viven de la billetera de Mauro, que nadie inventó el robo, que vayan a la Comisaría", lanzó.
El dramático relato del robo
Colosimo también reconstruyó el momento de terror que vivió junto a sus nietos mientras se encontraban en la casa de Wanda Nara.
Contó que todo ocurrió durante el entretiempo de la final del Mundial. En ese momento acompañó a Isabella hasta una habitación del piso superior para buscar un objeto que la niña había olvidado en el dormitorio de uno de sus hermanos, una habitación que no tiene llave.
"Siento como una tropilla, creí que jugaban. Benedicto, Constantino y Francesca suben gritando desaforados 'ladri, ladri', que en italiano es ladrones", recordó.
Según relató, los chicos reaccionaron de inmediato para intentar protegerse. "El más grande entra shockeado con una fuerza que no sé de dónde sacó. Descuelga un cuadro de la pared para correr fácilmente una cómoda antigua. Los dos varones la ponen contra la puerta y me dicen: 'nona, nona: está lleno de ladris'", contó.
La madre de Wanda describió el episodio como uno de los momentos más angustiosos de su vida. "Te lo cuento y se me eriza la piel. No se lo deseás a la persona que más odies en el mundo. El momento de pánico, incertidumbre, shock, porque quien se atreve a ingresar a una vivienda, no sabés hasta cuánto se atreve, si tiene arma blanca, si tiene un revólver, si está drogado", expresó.
Las dudas sobre el asalto
Durante la entrevista, Colosimo dejó entrever que sospecha que los delincuentes conocían perfectamente la vivienda.
Según explicó, resulta muy difícil llegar hasta el dormitorio de Wanda sin saber cómo está distribuida la casa. "Es como un laberinto por dentro", describió.
También llamó la atención sobre los objetos que fueron robados. "Se llevaron un bolso que tenía toda la documentación de los niños, con doble pasaporte y los permisos de viaje. Los tipos entran a la habitación, se llevan ese bolso y dos carteras, pero nada más. Había relojes, había más dinero y no se lo llevaron", señaló.
Por ese motivo, aseguró que los ladrones "absolutamente" sabían qué buscaban y cómo desplazarse dentro de la vivienda.
Colosimo estimó que los asaltantes podrían haber sido entre tres y cuatro personas. "Tal vez eran entre tres y cuatro. No lo sabemos porque los chicos vieron cuando ya pegan el salto del dormitorio. Ahí cuando los nenes reaccionan, les ven la cara a los tipos y salen corriendo", indicó.
Los delincuentes, agregó, llevaban pasamontañas y toda la propiedad cuenta con cámaras de seguridad. "Francesca le vio los ojos. Quedó aterrada", lamentó.
Finalmente, recordó que mientras permanecían refugiados escuchaban movimientos en la planta baja de la vivienda y comenzaron a pedir ayuda.
"Sentíamos que andaban por abajo. Empezamos a llamar a la Policía desde todos los celulares, a Maxi, a Wanda, a un amigo mío que tiene muchos contactos. Yo le pregunté a las nenas: '¿por qué no llamaste a tu papá?'. 'Porque mi papá estaba lejos. Llamé a las personas que estaban cerca. ¿Qué podía hacer? Estaba lejos'", relató.
Para cerrar, insistió en que el hecho le resultó extraño. "Yo hace 20 años que vengo a Italia. Todos los de acá me dijeron: '¿En Galliate te robaron?'", concluyó, dejando planteadas sus sospechas sobre las circunstancias del asalto.