La madre de Wanda Nara apuntó contra la China Suárez: "Fue la que detonó esta familia"

Para Colosimo, la relación entre ambos responde a un interés mutuo. "Esto es un trabajo que están haciendo en conjunto. A mí no me lo saca nadie de la cabeza y soy libre de opinar y pensar. Sí, la está usando y ella lo usa a él porque aprovecha la economía. Le saca plata. Perfecto. Es un negocio de ellos, no me voy a meter, no me interesa. Lo único que me interesa son mis nietas en Italia", afirmó.