Entraron a robar a la casa de Wanda Nara con sus hijos presentes mientras ella trabajaba en el Mundial

Resumen para apurados
- Tres ladrones robaron la casa de Wanda Nara en Milán durante la final del Mundial, obligando a la empresaria y a Maxi López a regresar de urgencia desde Estados Unidos.
- Su madre, quien cuidaba a los niños, dio el aviso tras el ingreso de tres hombres que robaron documentos. La vivienda no tenía guardia, pero las cámaras registraron el hecho.
- La conductora confirmó que su familia está a salvo y agradeció a la policía, que ahora custodia la propiedad mientras se analizan las imágenes para hallar a los sospechosos.
Este domingo, mientras el país vivía uno de los momentos más emotivos de las últimas semanas, Wanda Nara recibía una preocupante noticia. Desde su casa en Milán, su madre le avisó que tres hombres ingresaron a robar mientras se encontraba cuidando a sus nietos. La conductora hizo un descargo en las redes sociales y regresó de inmediato a Italia junto a Maxi López.
En paralelo a los festejos por el segundo lugar y a las tristezas y despedidas por el resultado de la Copa del Mundo, Nara comunicaba lo sucedido. “Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán”, señaló la mediática.
Regreso de urgencia de Wanda Nara y Maxi López
Tanto Nara como Maxi López se encontraban trabajando en la final de la Copa del Mundo: ella, como representante de la marca Rexona, según una historia que compartió su hermana Zaira Nara; él, como parte del equipo que realizó la cobertura de los partidos de la Selección. La expareja tuvo tres hijos varones entre 2009 y 2012: Valentino, Constantino y Benedicto.
Pero, al recibir el llamado, los compromisos laborales terminaron de inmediato y debieron regresar a la casa de la conductora en Milán, según informó en su cuenta de Instagram. “Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes”, aseguró enseguida.
Aunque Wanda también tuvo dos hijas con Mauro Icardi, no hizo referencia a él ni confirmó si el futbolista viajará a Italia para acompañar a sus hijas, Francesca e Isabella.
Cómo fue el robo en la casa de Wanda Nara
Nara contó que en su casa se encontraban sus hijos, su principal preocupación. Pero no estaban solos, sino que contaban con la presencia de Nora Colosimo, su madre (y abuela de los niños). Al advertir que tres personas habían ingresado a la casa, Colosimo dio aviso a la empresaria y fue entonces cuando decidió regresar. Fue ella también quien informó que, entre las pertenencias que se llevaron, se encontraban documentos familiares.
Aunque, según se pudo entender, la propiedad no contaba con personal de seguridad, sí tenía cámaras registrando todo. “Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento”, aseguró la conductora y dijo que espera que las imágenes sirvan para atrapar pronto a los delincuentes. “Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos”, agregó.
Los agradecimientos de Wanda Nara tras el robo a su casa
Una de las primeras cosas que transmitió Wanda luego del robo fue que sus hijos se encontraban en perfecto estado. “Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban”, escribió. En una segunda publicación, agradeció a quienes le escribieron con preocupación.
También agradeció particularmente a su madre por cuidar de sus hijos mientras ella y López trabajaban. “Un especial gracias a mi mamá, que es la mejor abuela que pueden tener, siempre con nosotros. Lo material se recupera”, cerró. De ahora en más, su casa permanecerá con custodia.