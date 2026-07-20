Entraron a robar a la casa de Wanda Nara con sus hijos presentes mientras ella trabajaba en el Mundial

Cómo fue el robo en la casa de Wanda Nara

Nara contó que en su casa se encontraban sus hijos, su principal preocupación. Pero no estaban solos, sino que contaban con la presencia de Nora Colosimo, su madre (y abuela de los niños). Al advertir que tres personas habían ingresado a la casa, Colosimo dio aviso a la empresaria y fue entonces cuando decidió regresar. Fue ella también quien informó que, entre las pertenencias que se llevaron, se encontraban documentos familiares.