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Así es la casa de campo de Wanda Nara que fue asaltada en Milán durante la final

Un enorme parquizado que rodea la casa, una gran piscina donde disfrutar de las tardes de calor y paredones de ladrillos vistos caracterizan la mansión de la conductora en Italia.

Así es la casa de campo de Wanda Nara que fue asaltada en Milán durante la final
Foto: Instagram/wanda_nara
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tres delincuentes asaltaron la casa de Wanda Nara en Milán, Italia, durante la final del Mundial 2026, mientras ella trabajaba en EE.UU. y sus hijos estaban en el lugar.
  • El robo ocurrió en su gran mansión rústica de Galliate. Los ladrones ingresaron con la madre y cuatro hijos de la conductora adentro, quienes resultaron ilesos tras el hecho.
  • El incidente obligó el regreso de urgencia de la modelo a Italia. Aunque su familia está a salvo, el hecho abre interrogantes sobre la seguridad en su propiedad de Galliate.
Resumen generado con IA

El paso de Wanda Nara por el Mundial 2026 fue breve. Desde Estados Unidos, la mediática debió volver de urgencia a Italia tras el ingreso de tres delincuentes a su casa de Milán. Allí se encontraban presentes cuatro de sus cinco hijos, dos de la relación que tuvo con Maxi López y dos de su relación con Mauro Icardi, y su madre, Nora Colosimo.

Entraron a robar a la casa de Wanda Nara con sus hijos presentes mientras ella trabajaba en el Mundial

Entraron a robar a la casa de Wanda Nara con sus hijos presentes mientras ella trabajaba en el Mundial

Hace apenas unos días, pensábamos que Wanda Nara se perdería las instancias más importantes del Mundial 2026. Pero no fue así y la conductora estuvo presente durante la final en la que Argentina se enfrentó a España, gracias a un trabajo que tenía que hacer con una marca. En medio del partido, la actriz recibió una alarmante noticia y emprendió el regreso.

Así es la mansión de Wanda Nara asaltada en Milán

La casa en la que Wanda Nara comparte tiempo con sus hijos y madre frecuentemente está ubicada en Galliate, una ciudad cercana a la capital de Milán. La gran construcción está rodeada por un amplio patio verde con césped cuidado y prolijo; tiene dos plantas con paredes de ladrillos a la vista recubiertas de enredaderas y un techo de tejas oscuras.

Así es la casa de campo de Wanda Nara que fue asaltada en Milán durante la final Foto: Instagram/wanda_nara

Los interiores están colmados de muebles de madera rústica y de un decorado igualmente cargado y cuidado en el que los cuadros se convierten en protagonistas. Las habitaciones se encuentran en el primer piso y sus ventanales tienen maravillosas vistas al arbolado y al verde exterior. La espesa vegetación pudo haber servido a los delincuentes para llegar hasta la casa ocultándose, aunque se desconoce realmente cómo fue el ingreso.

Una mansión romántica con detalles cuidados

Para mantener el interior en consonancia con el campo que rodea la casa, las paredes están pintadas de tonos verdosos y crema. La cocina y los baños siguen este tono. Las puertas y ventanas también son de un color claro y de diseño clásico. La mesa es un largo tablón con espacio para ocho a diez personas.

Mauro Icardi denunciaría a Wanda Nara tras sus explosivas declaraciones sobre Turquía

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En baños y habitaciones, los cuadros revisten las paredes: capturas de películas, artistas, bailarines en blanco y negro ilustran los espacios. En una de las salas, una biblioteca cargada de libros de lomos antiguos da lugar a la habitación de juegos en la que se encuentra la mesa de pool: imponente, de madera oscura brillosa y con un paño azulado.

Así es la casa de campo de Wanda Nara que fue asaltada en Milán durante la final Foto: Instagram/wanda_nara

Las habitaciones para descansar siguen el mismo estilo. Las camas son altas y una decena de almohadas y almohadones coronan la cabecera. Los abrigos aterciopelados no faltan y los cuadros aparecen otra vez. Caballos, autos, jinetes y aves recrean en el interior la vida exterior.

Wanda Nara no brindó más detalles sobre cómo fue el ingreso a su casa, ni de las pertenencias que se llevaron más allá de la documentación que mencionó en sus historias de Instagram. Tanto sus hijos como su madre se encuentran bien y no resultaron heridos.

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