Así es la casa de campo de Wanda Nara que fue asaltada en Milán durante la final

Los interiores están colmados de muebles de madera rústica y de un decorado igualmente cargado y cuidado en el que los cuadros se convierten en protagonistas. Las habitaciones se encuentran en el primer piso y sus ventanales tienen maravillosas vistas al arbolado y al verde exterior. La espesa vegetación pudo haber servido a los delincuentes para llegar hasta la casa ocultándose, aunque se desconoce realmente cómo fue el ingreso.