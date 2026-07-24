En el Hospital Italiano destacaron la rápida recuperación de Jaldo: "Fue una desgracia con suerte"
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo recibió el alta en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras una angioplastia exitosa por una dolencia cardíaca detectada a tiempo.
- Sin antecedentes cardiológicos, el mandatario consultó velozmente ante los síntomas. La intervención requirió un stent y ahora realiza un reposo preventivo.
- Jaldo permanecerá unos días en Buenos Aires y prevé regresar a Tucumán el lunes para retomar su agenda institucional con un ritmo de trabajo reducido.
El director de Relaciones Institucionales del Hospital Italiano de Buenos Aires, Juan Carlos Tejerizo, aseguró a LA GACETA que el gobernador Osvaldo Jaldo evoluciona favorablemente luego de la angioplastia con colocación de un stent a la que fue sometido y calificó el episodio como "una desgracia con suerte", al remarcar que la rápida consulta médica permitió actuar a tiempo.
El médico, que además es tucumano, explicó que el mandatario no registraba antecedentes cardiológicos importantes antes del episodio. En ese sentido, destacó que la intervención permitió resolver el problema y que el pronóstico es favorable.
"Su salud es normal. Por suerte, todo esto fue una desgracia con suerte. Lo importante fue que, ante el síntoma, consultó rápidamente", expresó.
Tejerizo aprovechó además la situación para dejar un mensaje de prevención dirigido a la comunidad. Señaló que síntomas como un dolor diferente al habitual, una transpiración excesiva o una sensación de malestar inesperada deben ser motivo de consulta inmediata.
"Cuando aparecen síntomas que salen de lo normal, hay que consultar. Ese es el mensaje más importante", sostuvo.
Reposo antes de retomar la actividad
Respecto de la recuperación, el profesional explicó que, si bien la angioplastia es un procedimiento mínimamente invasivo, requiere algunos días de descanso antes de retomar el ritmo habitual.
"Como en cualquier procedimiento quirúrgico, existe una repercusión psicofísica. No hay una gran agresión física, pero igualmente necesita unos días de reposo y luego seguramente volverá a su actividad como lo hacía normalmente", indicó.
LA GACETA, en Buenos Aires
Las imágenes exclusivas obtenidas por LA GACETA en Buenos Aires muestran a Jaldo abandonando el Hospital Italiano caminando por sus propios medios y en buen estado general, acompañado por su equipo.
Según trascendió, los médicos también le recomendaron reducir el ritmo de trabajo durante los próximos días, evitar esfuerzos y limitar las reuniones o conversaciones extensas para favorecer una recuperación completa.
De acuerdo con la información oficial, el gobernador permanecerá unos días en Buenos Aires y tiene previsto regresar a Tucumán el próximo lunes para continuar con su recuperación antes de retomar plenamente su agenda institucional.