En el Hospital Italiano destacaron la rápida recuperación de Jaldo: "Fue una desgracia con suerte"

El director de Relaciones Institucionales del Hospital Italiano de Buenos Aires, Juan Carlos Tejerizo, aseguró a LA GACETA que el gobernador Osvaldo Jaldo evoluciona favorablemente luego de la angioplastia con colocación de un stent a la que fue sometido y calificó el episodio como "una desgracia con suerte", al remarcar que la rápida consulta médica permitió actuar a tiempo.