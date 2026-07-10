Ola de calor en Europa: un estudio reveló que rompió todos los pronósticos científicos de hace 50 años

Una ola de calor similar que hubiera ocurrido en aquel clima histórico habría sido 3,5 °C más fresca durante el día. En la actualidad, debido al cambio climático, las sofocantes temperaturas nocturnas son unas 100 veces más probables de lo que eran hace tan solo 23 años, durante la letal ola de calor europea de 2003. Los picos térmicos diurnos, por su parte, son unas diez veces más probables. Además, se descartó que la variabilidad natural, como la fase de El Niño, haya tenido algún papel en el motor de este calor.