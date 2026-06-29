Europa registra 1.300 muertes adicionales por la ola de calor

PARIS, Francia.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que desde el 21 de junio se registraron más de 1.300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor, que este domingo dejó récord de máximas en Alemania, Polonia y República Checa. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que 150 millones de personas “viven bajo un calor extremo, cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando”. “Los hogares, lugares de trabajo y escuelas europeos no fueron construidos para soportar estas temperaturas”, afirmó.
El grupo de científicos nucleados en World Weather Attribution señaló que esta ola de calor es la más intensa jamás registrada en Europa y habría sido “virtualmente imposible” en junio sin el cambio climático.
Se preveía ayer que al menos 191 millones de personas en Europa sufran temperaturas de al menos 35 °C. El sábado se registraron temperaturas sin precedentes en Alemania, República Checa y Dinamarca, mientras que en Suiza marcó un nivel récord de calor para el mes de junio, con 39 ºC en Basilea.
República Checa registró otro récord, con 41,9 ºC en Doksany, al norte de Praga, informó el instituto meteorológico local (CHMI), máxima alcanzada poco después de que en la localidad se registrara una marca sin precedentes de 41,1 ºC. El sábado en esa municipalidad se registró un nivel sin precedentes hasta entonces de 40,6 °C.
A su vez, Alemania registró, por segundo día consecutivo, un récord de temperatura, de 41,7 ºC, según datos provisionales del Servicio Meteorológico (DWD). El sábado, se registró 41,5 ºC en Drewitz, en el este del país.
En Polonia, una portavoz del Instituto de Meteorología y Gestión del Agua (IMGW) dijo que en la jornada se había registrado un calor récord, de 40,5 ºC en la ciudad de Slubice, en el oeste del país.
La estación de medición de Coschen, en Brandeburgo, en la frontera con Polonia, registró 41,7 ºC, declaró el DWD. El sábado, el país había registrado 41,5 ºC en Drewitz, en el este del país. Eslovaquia, Serbia, Croacia, Italia, Austria y el oeste de Ucrania también están afectados.
Francia a fuego lento
Desde el 24 de junio, ya se han registrado en Francia unas 1.000 muertes más de lo habitual, según la agencia nacional de salud pública, pero el balance final puede ser mayor.
Este fenómeno afecta principalmente a los mayores de 65 años, anunció el servicio de Salud Pública de Francia y señaló un aumento del 40% de los fallecimientos que se producen exclusivamente en el domicilio.
La alerta roja por ola de calor en Francia solo concierne al este del país, con un levantamiento previsto para la tarde por el descenso de las temperaturas.
La semana de la moda masculina de París, que concluyó ayer, se vio afectada por polémica en torno a una gran ola artificial en el desfile de Louis Vuitton. Muchos denunciaron el despilfarro de agua. Pero LVMH, propietaria de Louis Vuitton, aseguró que el agua sería reinyectada en la red de saneamiento.
Al otro lado del Canal
En el Reino Unido murieron seis personas desde el miércoles pasado hasta ayer, la mayoría mientras se bañaban en espacios de agua abiertos para combatir el calor, informaron las autoridades británicas.
Las muertes ocurrieron en distintos puntos de Inglaterra y Gales: un joven de 22 años hallado en el río Severn, un adolescente de 15 años encontrado en un lago cerca de Southampton, un hombre de 69 años fallecido en el mar en Clacton, una mujer cuyo cuerpo apareció en un estanque de Sandwell Valley Country Park, un hombre de 50 años que murió en una playa del sur de Gales y otro adolescente hallado en un lago en Syston.
La Oficina Meteorológica británica (Met Office) indicó el sábado que la ola de calor estaba en remisión y anticipó un descenso progresivo de las temperaturas hasta volver a niveles habituales la próxima semana.