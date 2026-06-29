Europa registra 1.300 muertes adicionales por la ola de calor

PARIS, Francia.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que desde el 21 de junio se registraron más de 1.300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor, que este domingo dejó récord de máximas en Alemania, Polonia y República Checa. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que 150 millones de personas “viven bajo un calor extremo, cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando”. “Los hogares, lugares de trabajo y escuelas europeos no fueron construidos para soportar estas temperaturas”, afirmó.