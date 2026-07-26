Villarruel volvió a faltar al acto central de La Rural en medio de la sintonía entre Milei y la SRA

La semana pasada, además, la compañera de fórmula de Milei volvió a diferenciarse de la postura del Ejecutivo al cuestionar la posición expresada por la funcionaria Alejandra Monteoliva, quien había vinculado el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas con un mensaje político o una provocación que no debía estar presente en el estadio de Atlanta, donde la Selección Argentina derrotó a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial de la FIFA.