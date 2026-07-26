Villarruel volvió a faltar al acto central de La Rural en medio de la sintonía entre Milei y la SRA
La Vicepresidenta, invitada por la Sociedad Rural, viajó a Villa La Angostura y no compartió el palco con el mandatario libertario. La ausencia se da en medio del acercamiento entre Nicolás Pino y el oficialismo.
Resumen para apurados
- La vicepresidenta Victoria Villarruel no asistió al acto central de La Rural en Buenos Aires para viajar a Neuquén, marcando distancia política con Javier Milei.
- Pese a recibir la invitación de la SRA, la titular del Senado sumó una nueva ausencia pública tras desacuerdos previos con el Gabinete en actos patrios y temas soberanos.
- La constante tirantez entre la fórmula presidencial expone una brecha interna en el Ejecutivo, lo que podría impactar en la gobernabilidad y en la agenda legislativa oficial.
La ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el acto central de la Exposición Rural volvió a dejar en evidencia la distancia política que mantiene con Javier Milei y el entorno político. Aunque había sido invitada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), la titular del Senado decidió no asistir al evento y viajó a Villa La Angostura para tomarse unos días de descanso, en momentos en que la entidad, encabezada por Nicolás Pino, mantiene un marcado acercamiento con la Casa Rosada.
Villarruel permanecerá en un complejo turístico de la localidad neuquina sin agenda institucional ni actividades protocolares. Acompañada por su custodia oficial, la vicepresidenta evitó coincidir con el mandatario libertario en el tradicional palco de la entidad rural, en Capital Federal. Allí, encabezó esta mañana el acto junto con los referentes de la Sociedad Rural Argentina y funcionarios nacionales, consignó el diario "Ámbito".
Mieli regresó de San Pablo, donde estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y por su hermana Karina Milei para reunirse con Flávio Bolsonaro, candidato presidencal en Brasil y principal rival político de Luiz Inácio Lula da Silva. Este domingo participará del acto central de la Exposición Rural, donde brindará un discurso ante la Mesa de Enlace y dirigentes del campo.
Milei tomó la palabra después del titula de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Está previsto el tradicional desfile de animales y la presentación de las tropillas de petisos. También está confirmada la presencia del gabinete nacional, ministros, secretarios del Gobierno, Karina Milei, diputados y senadores nacionales, además del jefe de Gobierno porteño y los gobernadores de Santa Cruz y Corrientes.
Villarruel, otra vez ausente
Por razones protocolares, la SRA volvió a extender una invitación a Villarruel, pese a que tampoco había participado de la edición anterior. Sin embargo, la vicepresidenta rechazó nuevamente la convocatoria y no formará parte del acto más importante del calendario de la entidad rural.
Su ausencia se produce en medio del creciente distanciamiento con el Gobierno nacional. En la celebración del Día de la Bandera, en Rosario, volvió a incomodar a Milei y a integrantes del Gabinete, al punto que el gobernador Maximiliano Pullaro debió ubicarla junto a funcionarios provinciales para evitar un cruce con la comitiva nacional. Una situación similar ocurrió durante la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, donde el gobernador Osvaldo Jaldo organizó un esquema especial para recibirla.
La semana pasada, además, la compañera de fórmula de Milei volvió a diferenciarse de la postura del Ejecutivo al cuestionar la posición expresada por la funcionaria Alejandra Monteoliva, quien había vinculado el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas con un mensaje político o una provocación que no debía estar presente en el estadio de Atlanta, donde la Selección Argentina derrotó a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial de la FIFA.