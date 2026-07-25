Tensión diplomática: Lula advirtió que “nadie de afuera” interferirá en la política de Brasil

Por su parte, el arco político del PT fue más allá. Mientras Edinho Silva, jefe del partido, consideró que Milei “no está a la altura de su cargo”, otros ministros elevaron el tono. José Guimaraes, ministro de Relaciones Institucionales, lo tildó de “lamebotas de Trump”, mientras que Guilherme Boulos, secretario de la Presidencia, recordó mediante un video la “motosierra” de Milei con una advertencia. “Ya vimos esa película en Brasil y no la veremos de nuevo”, afirmó.