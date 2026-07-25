Tensión diplomática: Lula advirtió que “nadie de afuera” interferirá en la política de Brasil

Resumen para apurados
- Lula da Silva advirtió en Brasil que nadie del exterior interferirá en su política, tras los recientes insultos e injerencia electoral de Javier Milei en San Pablo.
- El conflicto escaló cuando Milei viajó con comitiva oficial al acto de Flávio Bolsonaro, tildó a Lula de "basura socialista" y atacó al Tribunal Supremo de Brasil.
- El hecho marca una crisis institucional sin precedentes en la relación bilateral y Brasil evalúa llamar a consultas o expulsar al embajador argentino en Brasilia.
La relación bilateral entre Argentina y Brasil atraviesa su momento más crítico tras el paso de Javier Milei por San Paulo. En el marco del lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro, el presidente argentino no solo reiteró sus ataques contra Luiz Inácio Lula da Silva, tildándolo de “basura socialista” y “ladrón”, sino que también cargó contra el Poder Judicial brasileño.
La respuesta del oficialismo vecino no se hizo esperar, lo que marcó una distancia que ya trascendió lo ideológico para convertirse en una crisis institucional de alcance incierto.
Soberanía y carácter frente a la “fanfarronería”
Desde un mitin electoral en Campiña, organizado para respaldar a Fernando Haddad, Lula da Silva envió un mensaje elíptico pero contundente hacia el libertario. Sin mencionarlo directamente, el líder del PT sentenció que “nadie de afuera va a poner el dedo” en las elecciones de su país, en clara alusión al respaldo explícito de Milei a la dinastía Bolsonaro.
Lula apeló a la dignidad nacional para responder a los agravios. "Que nadie de fuera intente interferir. No soy de fanfarronear, pero aprendí de mi madre caminar con la cabeza bien alta y tener una vergüenza y un carácter que no se encuentran en los centros comerciales", disparó.
Con esta declaración, el mandatario brasileño buscó neutralizar la retórica de Milei, presentándolo como un agente externo que intenta socavar la institucionalidad brasileña.
Un repudio institucional en bloque
El descontento en Brasilia no se limitó al Ejecutivo. El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin, salió en defensa del juez Alexandre de Moraes, a quien Milei había insultado tras la prohibición de visitar a Jair Bolsonaro. Fachin calificó las expresiones del argentino como “irrespetuosas” y ajenas a la “civilidad que debe caracterizar las relaciones entre los Estados”.
Por su parte, el arco político del PT fue más allá. Mientras Edinho Silva, jefe del partido, consideró que Milei “no está a la altura de su cargo”, otros ministros elevaron el tono. José Guimaraes, ministro de Relaciones Institucionales, lo tildó de “lamebotas de Trump”, mientras que Guilherme Boulos, secretario de la Presidencia, recordó mediante un video la “motosierra” de Milei con una advertencia. “Ya vimos esa película en Brasil y no la veremos de nuevo”, afirmó.
Incertidumbre diplomática y el futuro del embajador
A pesar del silencio oficial de Itamaraty (la cancillería brasileña), los pasillos del poder en Brasilia bullen con la posibilidad de medidas drásticas. En sectores del PT se baraja la expulsión o el llamado a consultas del embajador argentino, Daniel Raimondi, como respuesta a lo que consideran una violación de la etiqueta diplomática básica.
Lo que más irritó al gobierno brasileño es el carácter “semi-oficial” del viaje. A diferencia de visitas privadas de otros líderes, Milei viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno y el cónsul general en San Paulo, Luis María Kreckler.
Esta comitiva oficial en un acto de campaña opositora rompe el precedente de 2022, cuando Lula visitó a Cristina Kirchner de forma estrictamente privada y sin apoyo de la cancillería de su país. Ahora, la presencia de funcionarios de alto rango en los ataques contra Lula y la justicia local complica la justificación de que se trató de un simple viaje personal.