Milei, en la Rural: un discurso marcado por la agenda internacional y la frialdad con Victoria Villarruel

Resumen para apurados
- Javier Milei encabezará mañana el acto de la Exposición Rural en Palermo tras su viaje a Brasil, para dar un mensaje al sector agrario en medio de internas oficiales.
- La ceremonia fue reprogramada por la gira del mandatario. El sector agropecuario espera anuncios sobre retenciones, mientras persiste la tensión política con la vicepresidenta.
- Un eventual cruce con Villarruel definirá la interna oficialista, mientras la confirmación del rumbo económico marcará la relación futura del Gobierno con la Mesa de Enlace.
Javier Milei protagonizará mañana el acto central de la Exposición Rural de Palermo, en lo que será una jornada atípica para el cronograma tradicional de la feria. La ceremonia, que habitualmente se realiza los sábados, fue reprogramada debido a la agenda internacional del Presidente, quien viajó este viernes a San Pablo para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Tras su paso por Brasil, que marcó el inicio de una gira por Perú, Colombia y Ecuador, el jefe de Estado regresará al país para ocupar el centro de la escena en la pista central de Palermo.
Un cierre atípico y sin grandes anuncios económicos
Tras el reciente paquete de medidas presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el clima en el Gobierno sugiere que no habrá anuncios de gran impacto durante el discurso presidencial. No obstante, el campo mantiene la expectativa sobre posibles definiciones respecto a los derechos de exportación.
Entre los reclamos más urgentes del sector se encuentra la eliminación del 5% de retenciones que aún pesa sobre la carne vacuna de novillo, una medida que tendría un costo fiscal de unos 130 millones de dólares. Si bien el Gobierno ya estableció un cronograma de bajas graduales para la soja, el maíz y el girasol a partir de enero, los productores esperan que Milei utilice la tribuna de la Rural para anunciar una aceleración en los tiempos de estas rebajas impositivas.
El foco puesto en Victoria Villarruel
Más allá de lo económico, el encuentro estará atravesado por la tensión política interna. La gran incógnita de la jornada es la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien fue formalmente invitada pese al distanciamiento que mantiene con el Presidente y el entorno de la Casa Rosada.
La relación entre ambos atraviesa su momento más gélido, acentuada por las recientes críticas de Villarruel a la postura oficial sobre las Islas Malvinas y su sistemática exclusión de las actividades de agenda del Poder Ejecutivo.
Un eventual cruce en el palco oficial de Palermo -donde el año pasado la vicepresidenta estuvo ausente- será seguido con lupa por los analistas, en medio de lo que muchos ya califican como una "guerra fría" dentro del binomio presidencial.
El ritual de Palermo
Como dicta la tradición, el acto comenzará con el desfile de los grandes campeones de cada raza, maquinaria agrícola y delegaciones tradicionalistas. El primero en tomar la palabra será el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien suele realizar un balance crítico del año, planteando las demandas históricas del campo y las expectativas del sector frente a las políticas de ajuste.
Posteriormente, será el turno de Milei. Aunque las expectativas de anuncios concretos son bajas, el Presidente buscará enviar un mensaje de confianza a la Mesa de Enlace, al reafirmar el rumbo económico y el compromiso de su gestión con el sector que considera el motor productivo del país, en un escenario donde el equilibrio fiscal sigue siendo la prioridad innegociable de su Gabinete.