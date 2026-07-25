Milei, en la Rural: un discurso marcado por la agenda internacional y la frialdad con Victoria Villarruel

Entre los reclamos más urgentes del sector se encuentra la eliminación del 5% de retenciones que aún pesa sobre la carne vacuna de novillo, una medida que tendría un costo fiscal de unos 130 millones de dólares. Si bien el Gobierno ya estableció un cronograma de bajas graduales para la soja, el maíz y el girasol a partir de enero, los productores esperan que Milei utilice la tribuna de la Rural para anunciar una aceleración en los tiempos de estas rebajas impositivas.