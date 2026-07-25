Tres adentro y uno a la espera: la Liga Tucumana ya conoce a sus primeros semifinalistas

El Torneo Apertura "Martín Macheta Robles", organizado por la Liga Tucumana de Fútbol, ya conoce a tres de los cuatro equipos que disputarán las semifinales. Social y Deportivo Graneros, Experimental y Talleres superaron sus respectivos compromisos de cuartos de final y ahora esperan por el ganador del duelo que este domingo, desde las 16, protagonizarán Concepción FC y Ñuñorco en la cancha de Deportivo Aguilares.
El gran candidato al título sigue firme. Social y Deportivo Graneros, que terminó como el mejor equipo de la fase clasificatoria, derrotó por 2 a 0 a Jorge Newbery en el estadio de Concepción FC y ratificó el gran momento futbolístico que atraviesa.
Después de un primer tiempo parejo y con pocas diferencias, el conjunto dirigido por Hugo Corbalán encontró la eficacia en el complemento. Benjamín Ruiz Rodríguez abrió el marcador y, poco después, Ariel Ríos sentenció la clasificación para desatar el festejo del "Cocodrilo", que continúa invicto y mantiene intacto el sueño de conquistar el Apertura.
En la próxima instancia tendrá un exigente desafío frente a Experimental, otro de los equipos que viene mostrando una sólida campaña.
El conjunto del Colmenar consiguió el pasaje tras vencer 1 a 0 a Ateneo Parroquial Alderetes en un encuentro disputado en la cancha de Sportivo Guzmán. El único tanto de la tarde llegó en la segunda mitad y fue producto de un infortunio del defensor Mario Alderete Chara, quien convirtió en contra de su propia valla.
Aunque el resultado fue ajustado, Experimental volvió a demostrar su fortaleza defensiva y la capacidad para resolver partidos cerrados, características que lo convierten en uno de los principales aspirantes al campeonato.
La otra clasificación llegó con una definición cargada de emoción. Talleres eliminó a Atlético luego de imponerse 5 a 3 en la tanda de penales, tras igualar 1 a 1 durante los 90 minutos reglamentarios en la cancha de Ateneo.
El conjunto taficeño se había puesto en ventaja gracias al gol de Maximiliano Villa y parecía tener el encuentro controlado. Sin embargo, cuando el partido ingresaba en su tramo final, apareció el arquero Agustín González, que se adelantó en una pelota parada e igualó el marcador para Atlético, forzando la definición desde los doce pasos.
En la serie de penales, Talleres mostró mayor precisión y efectividad para quedarse con el boleto a las semifinales, en las que aguardará por el vencedor del duelo entre Concepción FC y Ñuñorco.
La última plaza para las semifinales se resolverá este domingo desde las 16, cuando Concepción FC y Ñuñorco se enfrenten en el estadio de Deportivo Aguilares. El ganador completará el cuadro semifinal y se medirá con Talleres, mientras que Graneros y Experimental protagonizarán la otra llave en busca de un lugar en la gran final.