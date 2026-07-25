Tres adentro y uno a la espera: la Liga Tucumana ya conoce a sus primeros semifinalistas

El Torneo Apertura "Martín Macheta Robles", organizado por la Liga Tucumana de Fútbol, ya conoce a tres de los cuatro equipos que disputarán las semifinales. Social y Deportivo Graneros, Experimental y Talleres superaron sus respectivos compromisos de cuartos de final y ahora esperan por el ganador del duelo que este domingo, desde las 16, protagonizarán Concepción FC y Ñuñorco en la cancha de Deportivo Aguilares.