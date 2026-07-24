Jugó en Tucumán Central, entrenó en Boca con Batistuta y hoy es el creador de los chanchichurros

En Buenos Aires se encontró con entrenamientos exigentes, competencia permanente y chicos que perseguían la misma ilusión. Compartió las inferiores con futbolistas que después tendrían carreras destacadas. “Llegué justo cuando el “Cholo” Simeone se iba a España. En inferiores tuve la suerte de jugar con Ariel ‘Chino’ Zárate, de la categoría 73, y con Cristian Bassedas, que ya era un crack”, cuenta. Con Bassedas compartió la habitación y construyó una amistad que trascendió los años. También conserva el contacto con Mauricio Pellegrino y Carlos Compagnucci.