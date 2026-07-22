Liga Tucumana: con cruces imperdibles, se vienen los cuartos de final

Resumen para apurados
- La Liga Tucumana de Fútbol programó los cuartos del Torneo Apertura para este fin de semana en canchas neutrales de la provincia, donde 8 equipos buscarán el pase a semifinales.
- Habrá tres partidos el sábado y el clásico del sur, Concepción FC vs Ñuñorco, el domingo. Todos los cruces contarán con ambas hinchadas y penales en caso de empate.
- Esta instancia decisiva definirá a los cuatro mejores equipos de la provincia, reavivando la fiesta del fútbol tucumano con estadios llenos y alta expectativa en la región.
Los cuartos de final del Torneo Apertura "Martín Macheta Robles" prometen un fin de semana cargado de emociones. La Liga Tucumana de Fútbol confirmó la programación de esta instancia decisiva, que se disputará entre el sábado y el domingo en canchas neutrales, con la presencia de ambas parcialidades. En caso de empate al cabo de los 90 minutos, los clasificados a semifinales se definirán directamente mediante tiros desde el punto del penal.
La acción comenzará el sábado con tres encuentros de alto voltaje. En el estadio de Concepción FC, desde las 16, Social y Deportivo Graneros, el mejor equipo de la fase clasificatoria, enfrentará a Jorge Newbery. El conjunto dirigido por Hugo Corbalán llega con el envión de haber eliminado con autoridad a Deportivo Marapa por 3 a 0, mientras que el "Aviador" consiguió su boleto tras vencer 2 a 1 a Almirante Brown en un partido muy disputado.
A la misma hora, pero en la cancha de Sportivo Guzmán, se medirán Ateneo Parroquial Alderetes y Experimental. El elenco de Alderetes accedió a esta instancia luego de imponerse por 2 a 0 sobre San Fernando, mientras que Experimental tuvo que sufrir hasta los penales para dejar en el camino a Deportivo Aguilares. Tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, se impuso 3 a 2 desde los doce pasos, ratificando su personalidad en los momentos decisivos.
El tercer compromiso sabatino se jugará en la cancha de Ateneo Parroquial Alderetes, donde Atlético buscará continuar con su buen momento frente a Talleres. El conjunto "Decano" llega fortalecido luego de superar con claridad por 3 a 0 a Unión del Norte, mientras que Talleres obtuvo su clasificación tras derrotar por 2 a 0 a Sportivo Guzmán, en otra sólida producción.
La programación se completará el domingo con uno de los encuentros más esperados de esta fase: el clásico del sur tucumano entre Concepción FC y Ñuñorco. El partido se disputará desde las 16 en el estadio de Deportivo Aguilares y tendrá todos los condimentos de un duelo histórico.
Concepción FC alcanzó los cuartos de final tras eliminar a San Martín en la definición por penales. Luego de igualar 0 a 0 durante los 90 minutos, el "Cuervo" mostró mayor eficacia y se impuso 4 a 2 desde los doce pasos. Del otro lado estará Ñuñorco, protagonista de una de las series más emocionantes de los octavos de final. El equipo monterizo empató 2 a 2 con Atlético Concepción y terminó festejando tras imponerse 7 a 6 en una extensa definición por penales.
Con ocho equipos que llegan con argumentos para ilusionarse, el Torneo Apertura ingresará en su etapa decisiva. La búsqueda de un lugar entre los cuatro mejores promete partidos intensos, estadios colmados y un clima de fiesta para el fútbol tucumano, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza en una instancia en la que no hay margen para el error.