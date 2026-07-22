Liga Tucumana: con cruces imperdibles, se vienen los cuartos de final

A la misma hora, pero en la cancha de Sportivo Guzmán, se medirán Ateneo Parroquial Alderetes y Experimental. El elenco de Alderetes accedió a esta instancia luego de imponerse por 2 a 0 sobre San Fernando, mientras que Experimental tuvo que sufrir hasta los penales para dejar en el camino a Deportivo Aguilares. Tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, se impuso 3 a 2 desde los doce pasos, ratificando su personalidad en los momentos decisivos.