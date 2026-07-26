Política Cuáles son las 10 claves para el armado del Código Urbanístico en San Miguel de Tucumán La comisión especial elaboró un listado de conclusiones obtenidas en las audiencias públicas del Concejo Deliberante. Modernizar, integrar y atender son algunos de los ejes planteados. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL URBANISMO. Una comisión especial debate la modernización del actual Código de Planeamiento capitalino. Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Rossana Chahla Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Código de planeamiento urbano: la SAT pide no edificar hasta resolver zonas críticas de San Miguel de Tucumán Chahla advirtió que la capital necesita más de 20 obras y llamó a sumar inversión privada: "El Estado burocrático no sirve más" Lo más popular Hablemos del racismo argentino Recomendaciones para combatir los problemas sanitarios en el cultivo de soja La Eeaoc analizó el efecto de diversas estrategias de fertilización, sobre cultivos y sobre el suelo Exponen ideas sobre tres malezas que están avanzando sobre la soja Más frigoríficos fueron habilitados para exportar carne al “Gigante asiático” Ranking notas premium Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán De Ortega a Jaldo: los problemas de salud que aquejaron a los gobernadores Ian Somerhalder: el actor que cambió Hollywood y eligió una vida en el campo