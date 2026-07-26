Política

Cuáles son las 10 claves para el armado del Código Urbanístico en San Miguel de Tucumán

La comisión especial elaboró un listado de conclusiones obtenidas en las audiencias públicas del Concejo Deliberante. Modernizar, integrar y atender son algunos de los ejes planteados.

URBANISMO. Una comisión especial debate la modernización del actual Código de Planeamiento capitalino.
URBANISMO. Una comisión especial debate la modernización del actual Código de Planeamiento capitalino.
Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs

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