Código de planeamiento urbano: la SAT pide no edificar hasta resolver zonas críticas de San Miguel de Tucumán

“No estamos en contra del crecimiento de la ciudad, pero para brindar un buen servicio hay que hacer inversiones”. Esa fue la conclusión de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) en la última audiencia pública para la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU), en la que recomendaron a la Capital no autorizar la construcción de nuevos edificios hasta que no estén en condiciones las redes pluviales y cloacales en zonas críticas. También se abordaron las posibilidades de desarrollo de la avenida Mate de Luna y el Consejo Profesional de Ingeniería de Tucumán (Copit) sumó ideas de modernización.
La exposición de la SAT estuvo a cargo del arquitecto Carlos Gallac, vicepresidente de la empresa; y del ingeniero Sergio López, gerente de Planeamiento. Participaron los miembros de la comisión especial del Concejo Deliberante para la reforma urbanística, entre ellos el titular del comité, Facundo Vargas Aignasse, y el asesor municipal Luis Lobo Chaklian.
Gallac encabezó la presentación con la apoyatura de imágenes satelitales para demarcar distintas zonas de la ciudad aplicando un criterio de semáforo respecto a las posibilidades de crecimiento urbano.
Luego, López planteó que hay un pronóstico mundial que indica que para el 2050 existirá una carencia importante en el servicio de agua. Es por eso que señaló que se debe mejorar la calidad de las instalaciones sanitarias antes de seguir edificando. “No estamos en contra de los edificios en altura, pero tenemos que lograr un desarrollo de todas las instalaciones. Las que tenemos tienen entre 70 y 90 años, por lo tanto, tenemos que hacer ampliaciones para que se creen grandes edificios en el futuro”, manifestó.
Trabajos requeridos
La inversión necesaria para agua y cloaca en San Miguel de Tucumán demanda un total de $15.700 millones, según el análisis de la SAT. Los trabajos requeridos son una nueva red distribuidora de 400 milímetros de diámetro por avenida Mate de Luna de 3.000 metros de longitud; más de 15 nuevos pozos, perforaciones y redes de agua, y nuevos colectores cloacales. “Si queremos desarrollar la zona de la avenida Mate de Luna con grandes edificios, necesitamos hacer este tipo de inversiones”, aseveró.
Gallac agregó que los números podrían parecer “medio duros” y que “decir que la SAT no recomienda autorizar edificación suena impactante, pero es la realidad de nuestra conclusión”. “A la SAT le toca ejercer el poder de control sobre el agua pero las redes son de todos nosotros. Y si vamos a tomar decisiones como esta, también se van a tener que gestionar muchas infraestructuras, con todo lo que eso implica”, reiteró el vicepresidente.
El estudio
El ingeniero López indicó que se trabajó en un estudio sobre la avenida Mate de Luna, entre Ejército del Norte y Alem, para que sirva de base para proyectar en el futuro el desarrollo de la misma avenida, en el tramo Ejército del Norte-Camino del Perú.
“Para poder hacer ese paliativo se tomaron dos pozos: uno se hizo en la zona de la Maternidad y otro en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Se está trabajando con un proyecto para renovar las válvulas y colocar actuadores inteligentes para poder medir la presión, evaluar consumos y picos y equilibrar las presiones en las redes en base al funcionamiento de los edificios y las viviendas en conjunto”, detalló.
López sumó que en lo que va de la gestión del presidente de la SAT, Marcelo Caponio, se equilibraron las presiones en casi todo el microcentro a través de la ejecución de 30 pozos. “Sí tenemos problemas en zonas puntuales, que puede ser por la vejez de la cañería y a veces nos genera disminución de la sección”, acotó.
Propuesta energética
Representando al Copit, el magíster y licenciado Elvio Dante Gambarte expuso la plataforma Visión Estratégica 2050, de elaboración propia, apuntando a la transformación urbana, la necesidad de revalorizar el casco histórico y promover nuevas áreas como núcleos de desarrollo.
El esquema de propuestas también incluyó sistemas energéticos sustentables, quitas impositivas para la promoción de energía renovable, semáforos inteligentes, luminarias autónomas y transporte público eléctrico, poniendo el foco en el uso de bicicletas. “La clave no pasa por el desarrollo edilicio sino por la mejora de las relaciones humanas. La clave es la calidad de vida”, resumió Gambarte.