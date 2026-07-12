Código de planeamiento urbano: la SAT pide no edificar hasta resolver zonas críticas de San Miguel de Tucumán

“No estamos en contra del crecimiento de la ciudad, pero para brindar un buen servicio hay que hacer inversiones”. Esa fue la conclusión de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) en la última audiencia pública para la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU), en la que recomendaron a la Capital no autorizar la construcción de nuevos edificios hasta que no estén en condiciones las redes pluviales y cloacales en zonas críticas. También se abordaron las posibilidades de desarrollo de la avenida Mate de Luna y el Consejo Profesional de Ingeniería de Tucumán (Copit) sumó ideas de modernización.