Crimen en Marid: habló la familia del argentino asesinado en España

La investigación de la Policía Nacional concluyó que la víctima fue atacada con 13 puñaladas dentro del departamento que alquilaba en Las Tablas, en el distrito de Fuencarral, al norte de Madrid. El asesino creía que Rico mantenía una relación con su esposa. La familia del ingeniero asesinado también expresó su dolor ante el hecho, evitando agregar datos no confirmados sobre el expediente y retratando afectuosamente al joven asesinado. “Facundo era una persona maravillosa y ejemplar. Un chico que fue un gran hijo, un excelente primo, un chico que jamás estuvo involucrado en problemas, solidario y excelente profesional. Una verdadera desgracia este desenlace tan terrible para sus papás y toda la familia”, indicaron desde la familia Rico. Un vecino también recordó a la víctima: “Mi Facu querido, desde muy pequeño al lado de casa traído por sus padres por razones asmáticas, su papá Hugo capitán en barcos y su mamá Liliana, bibliotecaria del Impres”. Y agregó desde su perfil de Facebook: “era brillante, ya ingeniero fue a especializarse a Barcelona y, de allá no lo dejaron volver, tuvo trabajo excelente que hizo que también sus padres se fueran a España”. Finalmente cerró: “con muchísima tristeza, Ana Elena, yo y mis hijos abrazamos a Hugo y Lili agregándonos a su dolor”.