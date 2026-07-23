Crimen en Madrid: quién era el ingeniero argentino asesinado por un error de celos

Pese a los esfuerzos del personal de emergencias, quienes realizaron maniobras de reanimación durante 45 minutos, el ingeniero falleció en el lugar. Durante el operativo, los rescatistas sufrieron ardor en los ojos, lo que permitió determinar que el asesino utilizó gas pimienta para neutralizar a la víctima antes de atacarla con un cuchillo de 20 centímetros, el cual fue secuestrado en la escena.