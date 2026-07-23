Revelan qué pasó con el presunto asesino del ingeniero argentino Facundo Rico tras el crimen en Madrid

Qué ocurrió con el principal sospechoso

Tras abandonar el lugar del hecho, el hombre regresó a una vivienda ubicada en la localidad de La Adrada, en la provincia de Ávila, donde residía junto a su esposa. Según publicó El País, al día siguiente se dirigió a una zona conocida como Charco de la Olla y se quitó la vida. Antes de ese desenlace, una pareja que caminaba por el lugar aseguró haberlo visto con un evidente estado de angustia.