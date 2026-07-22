Mundial 2026

María Becerra defendió al país por las críticas tras el Mundial 2026: "No hay orgullo más grande que ser argentina"

La cantante publicó un emotivo mensaje antes de retomar su gira por España. Reivindicó la imagen del país tras la final del Mundial 2026 y agradeció el apoyo de los argentinos.

MARÍA BECERRA. El día que cantó el Himno Nacional.
MARÍA BECERRA. El día que cantó el Himno Nacional.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La cantante María Becerra defendió a Argentina en redes sociales tras el Mundial 2026, rechazando críticas internacionales y expresando orgullo por representar al país.
  • El mensaje surgió tras su actuación cantando el Himno Nacional en el MetLife Stadium antes de la final entre Argentina y España, en medio de controversias con celebridades.
  • La artista reafirma la identidad nacional antes de continuar su gira por España, consolidando su posición como referente cultural de Argentina en el exterior.
Resumen generado con IA

María Becerra volvió a expresar su orgullo por representar a la Argentina luego de la final del Mundial 2026. A pocos días de haber interpretado el Himno Nacional antes del partido decisivo y antes de continuar con su gira por España, la artista compartió un mensaje en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral.

En medio del debate que se generó en redes sociales tras el torneo, la cantante salió a defender la imagen del país y destacó los valores de los argentinos.

"No hay orgullo más grande que ser argentina"

A través de una publicación en sus redes, María Becerra aseguró que representar a la Argentina es uno de los mayores honores de su carrera.

"No hay orgullo más grande que ser argentina", escribió la artista.

Además, describió al país como una tierra "llena de amor, empatía y respeto" e invitó a quienes mantienen una imagen negativa de los argentinos a conocer el país antes de emitir opiniones.

Para la cantante, muchas de las críticas que circularon durante los últimos días responden a estereotipos y a discursos de odio que se amplifican en las redes sociales.

Su actuación en la final del Mundial 2026

El mensaje llegó apenas unos días después de su presentación en el MetLife Stadium, donde interpretó el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026.

La actuación fue seguida por millones de espectadores en todo el mundo y se convirtió en uno de los momentos más comentados antes del encuentro que disputaron Argentina y España.

Tras ese show, la artista recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo y también quedó en el centro de la conversación pública por su participación en uno de los eventos deportivos más importantes del año.

Un mensaje en medio de la polémica internacional

Las palabras de María Becerra se conocieron en un contexto de repercusión internacional por distintas declaraciones sobre la Argentina que realizaron figuras públicas tras el Mundial.

Mientras el debate trascendía lo deportivo y llegaba al plano cultural, la cantante eligió un tono conciliador y puso el foco en el orgullo de pertenecer al país.

"Gracias a mi pueblo por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que voy a guardar para siempre", expresó.

Continúa su gira por España

Luego de su participación en la final del Mundial, María Becerra retomará su gira por España con presentaciones en Barcelona, Madrid, Plana Baja y Fuengirola.

Junto con su mensaje, la cantante compartió fotografías de su actuación con el vestido celeste y blanco que lució para interpretar el Himno Nacional, imágenes con la camiseta de la Selección Argentina y una postal junto al actor Tom Cruise tomada en los camarines del estadio.

La publicación volvió a ubicar a la artista entre las voces argentinas más destacadas tras el Mundial 2026, reforzando un mensaje de identidad, orgullo y agradecimiento hacia el país.

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