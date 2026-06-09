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Cris Morena se emocionó con los shows de Lali en River: "El mundo necesita artistas como vos"

La productora compartió un emotivo mensaje luego de las dos noches agotadas en el Monumental y recordó los comienzos de la cantante en “Rincón de luz”.

LA EMOCIÓN DE CRIS MORENA. Le dedicó un mensaje cargado de afecto y admiración a Lali Espósito luego de que la cantante agotara dos estadios de River Plate, en una serie de recitales que marcaron un hito en su carrera.
LA EMOCIÓN DE CRIS MORENA. Le dedicó un mensaje cargado de afecto y admiración a Lali Espósito luego de que la cantante agotara dos estadios de River Plate, en una serie de recitales que marcaron un hito en su carrera.
Hace 9 Min

Cris Morena le dedicó un mensaje cargado de afecto y admiración a Lali Espósito luego de que la cantante agotara dos estadios de River Plate, en una serie de recitales que marcaron un hito en su carrera.

La publicación llegó apenas un día después de que la creadora de éxitos televisivos fuera homenajeada como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Junto al mensaje, Cris compartió una fotografía actual de Lali y otra tomada durante los comienzos de la artista, cuando todavía era una niña y formaba parte de “Rincón de luz”.

“Me emociona mucho ver todo lo que hiciste con tu camino del artista. Hoy el mundo necesita artistas como vos que se la jueguen con su corazón rojo en la mano… Y aquí estás, llenando dos estadios increíbles iluminando miles de vidas”, escribió la productora.

Cris Morena se emocionó con los shows de Lali en River: El mundo necesita artistas como vos

En el mismo posteo agregó: “Sos fuego, inspiración, trabajo, juego, sueños, luz, faro, única, irrepetible y maravillosa. ¡Qué orgullo inmenso! Te quiero, Lali”.

El mensaje rápidamente se viralizó en redes sociales, tanto como reconocimiento al recorrido profesional de la cantante como por el vínculo que une a ambas desde los primeros pasos de Lali en la actuación y la música.

Cris Morena se emocionó con los shows de Lali en River: El mundo necesita artistas como vos
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