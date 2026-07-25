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Budín integral de mandarina: cómo preparar la receta saludable para la merienda de invierno

Rico en vitamina C, fibra y muy fácil de hacer: así podés elaborar este postre invernal a base de avena y harina integral.

Cómo preparar budín integral de mandarina fácil.
Cómo preparar budín integral de mandarina fácil. Imagen: captura @afp.nutricion
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La nutricionista Agustina Fernández difundió en redes una receta de budín integral de mandarina para aportar energía y defensas durante la merienda invernal.
  • La preparación horneada combina mandarina procesada con avena y harina integral. Esta fruta de estación aporta vitamina C, antioxidantes y fibra esenciales en el frío.
  • La propuesta fomenta la alimentación saludable en la temporada fría, consolidando opciones nutritivas y saciantes para reemplazar los antojos dulces tradicionales.
Resumen generado con IA

Con la llegada de los meses más fríos del año, el cuerpo necesita fortalecer sus defensas y mantener la energía, así como disfrutar de algún antojo dulce que se hace frecuente en el invierno. En esta época, la mandarina se consolida como una de las grandes protagonistas de la temporada y sumar esta fruta de estación a preparaciones horneadas es una excelente alternativa para disfrutar de un postre sin descuidar la alimentación. 

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El budín integral de mandarina es la opción perfecta para las mañanas y tardes de invierno. Al combinar la frescura de la fruta con los beneficios de la harina integral y la avena —ingredientes ricos en fibra de digestión lenta y nutrientes esenciales—, obtenemos una opción nutritiva, saciante y perfecta para acompañar la merienda o el desayuno.

La mandarina es una fruta cítrica que no solo aporta una importante cantidad de vitamina C y antioxidantes que ayudan a prevenir infecciones respiratorias, sino que también aporta ácido fólico, potasio y fibra, lo que la convierte en una aliada ideal para la salud cardiovascular y digestiva.

Cómo preparar budín de mandarina integral saludable en pocos pasos

Esta propuesta gastronómica fue compartida por la usuaria de redes sociales y licenciada Agustina Fernández, nutricionista, a través de su cuenta @afp.nutricion, quien enseñó a elaborar un riquísimo budín integral de mandarina con una textura insuperable y pasos muy sencillos.

Ingredientes

Para elaborar esta receta vas a necesitar ingredientes accesibles que seguramente ya tenés en tu cocina:

  • 1 mandarina (sin cáscara ni semillas)
  • 3 huevos
  • 3/4 taza de azúcar morena
  • 1/4 taza de leche
  • 1/4 taza de aceite
  • 1 taza de harina integral
  • 1 y 1/2 tazas de avena
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • Para el glaseado opcional: azúcar en polvo y jugo de mandarina

1. Lo primero que vas a hacer es agarrar la mandarina y retirar completamente la cáscara y las semillas.

2. En un tazón o vaso procesador, agregá la mandarina junto con los tres huevos y los 3/4 de taza de azúcar morena. Procesá bien todo hasta integrar.

3. Añadí a la mezcla 1/4 de taza de leche y 1/4 de taza de aceite. Luego, sumá la taza de harina integral, la taza y media de avena y las dos cucharaditas de polvo de hornear. Mezclá hasta obtener una textura homogénea.

4. Verté la preparación en un molde y llevá a horno precalentado a 180 grados durante 45 a 50 minutos.

El toque final para el glaseado

Una vez retirado del horno, podés preparar un glaseado mezclando azúcar en polvo con jugo fresco de mandarina. Es fundamental esperar a que el budín esté completamente frío antes de colocarle el glaseado por encima; de lo contrario, la cobertura se derretirá y no logrará la consistencia deseada. ¡Y listo! Ya podés disfrutar de una opción saludable, casera y repleta de sabor para esta época del año.

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