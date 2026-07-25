Budín integral de mandarina: cómo preparar la receta saludable para la merienda de invierno

Con la llegada de los meses más fríos del año, el cuerpo necesita fortalecer sus defensas y mantener la energía, así como disfrutar de algún antojo dulce que se hace frecuente en el invierno. En esta época, la mandarina se consolida como una de las grandes protagonistas de la temporada y sumar esta fruta de estación a preparaciones horneadas es una excelente alternativa para disfrutar de un postre sin descuidar la alimentación.