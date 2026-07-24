Las acciones argentinas cayeron en Wall Street y el riesgo país superó los 440 puntos

Resumen para apurados
- Las acciones argentinas cayeron este viernes en Wall Street y el riesgo país superó los 440 puntos tras el alza del petróleo y la mala jornada en los mercados globales.
- El S&P Merval bajó un 0,8% y los bonos sufrieron pérdidas, registrando el riesgo país un incremento semanal del 6,2%, su mayor suba desde finales de abril.
- El deterioro del clima financiero internacional y el dólar sobre los $1.500 refuerzan la cautela del mercado, amenazando la estabilidad de los activos locales.
El riesgo país volvió a escalar y cerró una semana financiera en alza, al superar los 440 puntos básicos, en una rueda negativa para los mercados internacionales y los activos argentinos.
La suba del precio del petróleo a nivel mundial y el mal desempeño de Wall Street impactaron sobre las acciones, los bonos y el índice Merval, mientras el dólar continuó cotizando por encima de los $1.500.
Durante la jornada de este viernes, el S&P Merval retrocedió un 0,8%, hasta ubicarse en 3.292.151,11 puntos básicos. Entre las acciones con mayores pérdidas sobresalieron Metrogas (-3,2%), Loma Negra (-2,5%) e YPF (-1,5%), reflejando el clima de cautela que predominó en el mercado.
El riesgo país registró su mayor suba semanal desde abril
En paralelo, el riesgo país avanzó 1,8% y alcanzó los 445 puntos básicos, de acuerdo con la medición diaria elaborada por J.P. Morgan.
Con este movimiento, el indicador acumuló un incremento semanal del 6,2%, equivalente a 26 puntos, lo que representó su mayor avance en una semana desde finales de abril, cuando había escalado un 7,3%.
Fuerte retroceso de las acciones argentinas
La Bolsa porteña también reflejó el deterioro del clima financiero. El Merval registró una caída del 1,8%, con fuertes bajas entre las principales compañías que cotizan en el mercado local.
Los mayores retrocesos correspondieron a BBVA (-7,2%), Banco Macro (-4,8%) y Grupo Financiero Galicia (-4%). En contraste, algunas empresas lograron cerrar la jornada con ganancias. Entre ellas se destacaron Ternium (+1,8%), Aluar (+0,8%) y Transportadora Gas del Norte (+0,8%), que lograron desmarcarse de la tendencia negativa predominante en el mercado.