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Las acciones argentinas cayeron en Wall Street y el riesgo país superó los 440 puntos

El indicador de JP Morgan registró su mayor avance semanal desde fines de abril.

Las acciones argentinas en Wall Street.
Las acciones argentinas en Wall Street.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las acciones argentinas cayeron este viernes en Wall Street y el riesgo país superó los 440 puntos tras el alza del petróleo y la mala jornada en los mercados globales.
  • El S&P Merval bajó un 0,8% y los bonos sufrieron pérdidas, registrando el riesgo país un incremento semanal del 6,2%, su mayor suba desde finales de abril.
  • El deterioro del clima financiero internacional y el dólar sobre los $1.500 refuerzan la cautela del mercado, amenazando la estabilidad de los activos locales.
Resumen generado con IA

El riesgo país volvió a escalar y cerró una semana financiera en alza, al superar los 440 puntos básicos, en una rueda negativa para los mercados internacionales y los activos argentinos.

 La suba del precio del petróleo a nivel mundial y el mal desempeño de Wall Street impactaron sobre las acciones, los bonos y el índice Merval, mientras el dólar continuó cotizando por encima de los $1.500.

Durante la jornada de este viernes, el S&P Merval retrocedió un 0,8%, hasta ubicarse en 3.292.151,11 puntos básicos. Entre las acciones con mayores pérdidas sobresalieron Metrogas (-3,2%), Loma Negra (-2,5%) e YPF (-1,5%), reflejando el clima de cautela que predominó en el mercado.

El riesgo país registró su mayor suba semanal desde abril

En paralelo, el riesgo país avanzó 1,8% y alcanzó los 445 puntos básicos, de acuerdo con la medición diaria elaborada por J.P. Morgan.

Con este movimiento, el indicador acumuló un incremento semanal del 6,2%, equivalente a 26 puntos, lo que representó su mayor avance en una semana desde finales de abril, cuando había escalado un 7,3%.

Fuerte retroceso de las acciones argentinas

La Bolsa porteña también reflejó el deterioro del clima financiero. El Merval registró una caída del 1,8%, con fuertes bajas entre las principales compañías que cotizan en el mercado local.

Los mayores retrocesos correspondieron a BBVA (-7,2%), Banco Macro (-4,8%) y Grupo Financiero Galicia (-4%). En contraste, algunas empresas lograron cerrar la jornada con ganancias. Entre ellas se destacaron Ternium (+1,8%), Aluar (+0,8%) y Transportadora Gas del Norte (+0,8%), que lograron desmarcarse de la tendencia negativa predominante en el mercado.

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