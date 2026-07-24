Las acciones argentinas cayeron en Wall Street y el riesgo país superó los 440 puntos

Durante la jornada de este viernes, el S&P Merval retrocedió un 0,8%, hasta ubicarse en 3.292.151,11 puntos básicos. Entre las acciones con mayores pérdidas sobresalieron Metrogas (-3,2%), Loma Negra (-2,5%) e YPF (-1,5%), reflejando el clima de cautela que predominó en el mercado.