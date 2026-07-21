La agencia internacional Moody’s mejoró la calificación de la deuda soberana de la Argentina

Resumen para apurados
- La agencia Moody's elevó la calificación de la deuda soberana de Argentina de Caa1 a B3 por la reducción del riesgo de default y la estabilización económica en el país.
- La decisión se sustentó en los superávits fiscales, la desaceleración inflacionaria y el aumento de la inversión extranjera directa en sectores como energía y minería.
- La perspectiva positiva refleja que la nota podría volver a subir si se mantiene la estabilidad macroeconómica y la liquidez externa de cara a las elecciones de 2027.
La calificadora internacional Moody’s elevó la nota crediticia de la deuda soberana de Argentina y modificó la perspectiva de estable a positiva, al considerar que el país redujo de manera significativa el riesgo de default y avanzó hacia una mejora más sostenible de sus fundamentos crediticios.
La agencia subió la calificación de los compromisos en moneda local y extranjera de Caa1 a B3, en una decisión que atribuyó a la estabilización macroeconómica, el fortalecimiento de la gobernanza y la continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno.
Moody’s destacó el superávit fiscal y la baja de la inflación
En su informe, la firma estadounidense señaló que los superávits fiscales sostenidos, la baja de la inflación y la continuidad del proceso de liberalización económica reforzaron la credibilidad de las políticas oficiales y permitieron reducir la volatilidad macroeconómica.
Además, Moody’s remarcó una mejora significativa del panorama externo argentino, respaldada por un mejor desempeño exportador, un incremento de la inversión extranjera directa en sectores como energía y minería y un acceso más fluido al financiamiento internacional.
Según explicó la calificadora, la perspectiva positiva refleja que el perfil crediticio del país “podría fortalecerse aún más si las mejoras estructurales en las finanzas externas se combinan con la estabilización macroeconómica en curso”.
“Aunque persisten riesgos políticos de cara a las elecciones generales de 2027, se considera que el abanico de posibles políticas se ha reducido respecto a ciclos anteriores, lo que aumenta la probabilidad de continuidad en las medidas actuales y de mejoras sostenidas en la liquidez externa y la capacidad de pago de la deuda”, agregó el informe.
Cambios en las calificaciones de la deuda argentina
Moody’s precisó que la calificación en moneda local se elevó a Ba3 desde B1, mientras que la correspondiente a moneda extranjera subió a B1 desde B2.
La diferencia de tres escalones entre ambas representa, según la agencia, “una mayor previsibilidad en las acciones e instituciones del gobierno y una menor intervención estatal en la economía y el sistema financiero, frente a riesgos políticos persistentes y desequilibrios externos que mejoran de forma gradual”.
En tanto, la divergencia entre las notas en moneda extranjera y moneda local responde a una “mayor eficacia de las políticas y un bajo nivel de endeudamiento externo, aunque limitada por la baja apertura de la cuenta de capital”.