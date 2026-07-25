“A bancar a mi novio Gastón Edul”: el picante comentario de Nati Jota en la previa de La velada del año 2026

Resumen para apurados
- Nati Jota llamó "novio" a Gastón Edul en su programa de Olga para apoyarlo previo a su pelea en La Velada del Año en España, reavivando los rumores de romance entre ambos.
- El coqueteo comenzó en el Mundial de Qatar 2022. Durante un móvil desde Madrid, la conductora le envió una nota a Edul prometiéndole un beso si resulta ganador del combate.
- La interacción generó gran repercusión en las redes sociales y plataformas de streaming, manteniendo la expectativa del público sobre la concreción del vínculo amoroso.
El ida y vuelta entre Gastón Edul y Nati Jota no parece tener freno. Hace cuatro años, en el Mundial de Qatar, empezaba uno de los coqueteos más largos del streaming argentino. Sin formalizar, la pareja de periodistas ganó una buena cantidad de adeptos. Este viernes, la conductora hizo una invitación a apoyar a Edul en La velada del año y se refirió a él de una manera que nunca antes había usado.
La relación entre Nati Jota y Gastón Edul va mucho más allá de ser compañeros de streaming. Sea para encantar al público o porque realmente se quieren, ambos hicieron declaraciones sobre el otro. Entre ambigüedades e indirectas que cada vez se hicieron menos sutiles, las invitaciones y fantasías fueron creando una imagen viva entre los espectadores.
El mensaje que Nati Jota le mandó a Gastón Edul
Ambos coincidieron en los partidos de la Selección argentina en Estados Unidos por diferentes trabajos de cobertura. Pero en algunos momentos se encontraron para hacer algunas transmisiones juntos. Desde allí, Jota regresó a Argentina y Edul se marchó a España, donde esta tarde peleará en el evento de combate organizado por el streamer Ibai Llanos.
Pero, antes de separarse completamente, Nati Jota le hizo llegar un particular mensaje con una referencia a años anteriores. En un móvil desde Madrid, Edul salió para el programa “Sería increíble”, conducido por la influencer. “Quiero saber si tu hermano te dio el papelito que le di”, preguntó ella.
Con un papel oculto en la mano, Edul empezó a sonreír. “Eso es lo que me distrajo”, dijo al aire y enseguida desplegó el papel. “Suerte, te quiero. ¿Nos vemos a la vuelta?”, invitaba Nati Jota. Además, hacía una pícara referencia al beso que se tienen prometido desde antes que terminara el Mundial. “Capaz que el beso era si ganábamos esta final”, escribió en referencia a La velada.
¿Se viene el beso de Nati Jota y Gastón Edul?
Al terminar el programa, la influencer avivó los rumores de una relación y el shippeo entre los fanáticos. Para cerrar, hizo una invitación colectiva a apoyar al periodista argentino en el evento español. “Vamos todos mañana a mirar La velada y obviamente a bancar a mi novio Gastón Edul”, dijo la conductora en los últimos segundos del programa, huyendo de un pedido de explicaciones.
En cuanto a la propuesta del beso, Edul fue mucho más directo y prometió que “mañana” –por hoy– ganaba la pelea y, a su regreso, cumplían con el beso tan esperado. También evaluaron lugares para hacerlo y descartaron la posibilidad de concretarlo en el estudio de Olga. Un cine, una plaza y hasta el Obelisco aparecieron como lugares ideales.