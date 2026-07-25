“A bancar a mi novio Gastón Edul”: el picante comentario de Nati Jota en la previa de La velada del año 2026

El ida y vuelta entre Gastón Edul y Nati Jota no parece tener freno. Hace cuatro años, en el Mundial de Qatar, empezaba uno de los coqueteos más largos del streaming argentino. Sin formalizar, la pareja de periodistas ganó una buena cantidad de adeptos. Este viernes, la conductora hizo una invitación a apoyar a Edul en La velada del año y se refirió a él de una manera que nunca antes había usado.