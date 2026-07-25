Cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea de Gastón Edul en La velada del año 2026

Con la reciente victoria de España sobre Argentina en la final del mundo y las repercusiones que hubo entre fanáticos, la pelea Edul-Aguirre llega con un condimento extra. Pero el periodista que cubrió el Mundial no será el único argentino sobre el ring. También estarán Gero Arias –que peleará con Viruzz–, Angie Velasco –contra Alondrissa– y Lit Killah –contra Kidd Keo–.