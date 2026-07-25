Cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea de Gastón Edul en La velada del año 2026

Resumen para apurados
- El periodista Gastón Edul peleará contra Edu Aguirre en La Velada del Año VI de Ibai Llanos, transmitida este sábado en Twitch y YouTube para millones de espectadores.
- Edul llega tras un cambio físico y cubrir el Mundial. Se medirá en el tercer combate de la jornada de tres rounds, registrando un peso de 73,8 kg frente a los 71,3 kg de Aguirre.
- El evento durará unas 8 horas e incluirá a otros argentinos. Esta velada consolidará la convergencia entre el periodismo tradicional y el entretenimiento vía streaming.
La velada del año está a punto de empezar. El megaevento deportivo organizado por el streamer Ibai Llanos contará con 10 peleas individuales, uno contra uno. El periodista argentino, Gastón Edul, será uno de los competidores de esta edición y se enfrentará al periodista español Edu Aguirre.
Con la reciente victoria de España sobre Argentina en la final del mundo y las repercusiones que hubo entre fanáticos, la pelea Edul-Aguirre llega con un condimento extra. Pero el periodista que cubrió el Mundial no será el único argentino sobre el ring. También estarán Gero Arias –que peleará con Viruzz–, Angie Velasco –contra Alondrissa– y Lit Killah –contra Kidd Keo–.
Dónde y a qué hora ver la pelea de Gastón Edul en La velada del año
Las peleas de La velada del año se transmiten en vivo desde los perfiles de Ibai Llanos en YouTube, Twitchy TikTok. La sexta edición empezará a las 19 en horario peninsular –España– y a las 14 en horario de Argentina. El de Edul y Aguirre será el tercer combate.
Las peleas individuales masculinas están formadas por tres rounds de tres minutos cada uno y, las femeninas, tres rounds de dos minutos cada uno. Además, se suman los tiempos de descanso. En total, La velada tiene una extensión de entre 7 y 8 horas porque se suman también las presentaciones musicales y las pausas entre peleas.
Así, se estima que la pelea de Gastón Edul podría iniciar recién entre las 15.30 y las 16, horario de Argentina.
- Primer combate: Fabiana Sevillano vs. Valeria 'La Parce'
- Segundo combate: Clersss vs. Natalia MX
- Tercer combate: Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Cuarto combate: Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Quinto combate: Gero Arias vs. Viruzz
- Sexto combate: Alondrissa vs. Angie Velasco
- Séptimo combate: Lit Killah vs. Kidd Keo
- Octavo combate: Samy Rivers vs. Roro
- Noveno combate (Co-estelar): Plex vs. Fernanfloo
- Décimo combate (Main Event): IlloJuan vs. TheGrefg
El último pesaje previo a la pelea arrojó una diferencia de casi de dos kilos por debajo para Aguirre: mientras este contaba con 71.3 kilos, Edul marcaba 73.8. Además, se registró una diferencia de estatura de aproximadamente cuatro centímetros a favor del español.