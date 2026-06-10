La firme defensa de Paulo Kablan a Nati Jota tras la polémica por la entrevista a Nahir Galarza
El periodista se refirió a la polémica que generó el reportaje realizado para OLGA con la joven condenada por el asesinato de Fernando Pastorizzo. Aseguró que se trató de una nota compleja y destacó el trabajo de su compañera.
Resumen para apurados
- El periodista Paulo Kablan defendió a Nati Jota frente a las críticas por la reciente entrevista que le hicieron a la condenada Nahir Galarza en el canal de streaming OLGA.
- El rechazo en redes se dio por el tono de la nota a la condenada por homicidio. Kablan explicó que fue una entrevista compleja debido a las contradicciones del personaje.
- Kablan sostuvo que entrevistar a figuras controvertidas es parte esencial de la tarea periodística. El hecho reaviva el debate sobre la ética de dar pantalla a criminales.
La entrevista que Nati Jota y Paulo Kablan realizaron a Nahir Galarza para OLGA continúa generando repercusiones luego de las críticas que surgieron en redes sociales por la decisión de entrevistar a la joven condenada por el asesinato de Fernando Pastorizzo y por el tono que tuvo la conversación.
Ante los cuestionamientos, fue el propio Kablan quien salió a respaldar públicamente el trabajo realizado y defendió especialmente a Nati, quien recibió gran parte de los comentarios negativos tras la difusión de la nota.
El periodista explicó que se trató de una entrevista particularmente compleja debido a las características de la entrevistada. “Yo no vi la nota de Mariana Fabbiani, no la recuerdo. Pero es una nota difícil de hacer por las características del personaje a entrevistar. Es oscilante (por Nahir) en cuanto a las respuestas, arranca por un lado y va por otro”, señaló.
Según Kablan, uno de los principales desafíos al entrevistar a una persona condenada es seguir un relato que puede presentar contradicciones. “No es fácil hacer este tipo de entrevista, lo digo en general. Yo he hecho muchas entrevistas a condenados que tienen esa característica de comportamientos, de acuerdo a lo que dicen los informes, psicópatas”, sostuvo.
Controversia por la entrevista a Nahir Galarza en OLGA
Para ejemplificar esa situación, recordó algunas de las respuestas que brindó Nahir Galarza durante la conversación. “En este caso, Nahir arranca diciendo que le hicieron firmar una declaración y al rato admitió que fue culpable. Por eso hay que escuchar y seguir ese tipo de personajes, y más dentro de un encierro", afirmó.
Lejos de cuestionar el desempeño de su compañera, Kablan destacó el resultado de la entrevista y consideró que cumplió con el objetivo planteado desde el inicio. “La entrevista fue hacerla y ver qué salía, obviamente con información. Yo sabía cómo iban a ser sus respuestas zigzagueantes. A mí me gustó la nota, mucho”, resaltó.
Además, sostuvo que buena parte de las críticas provinieron de personas que no vieron el contenido completo. “A Nati se la cuestiona porque no vieron la nota. A mí no se me dice nada porque soy más grande, viejo y tengo cara de malo”, lanzó con humor.
Por último, el periodista defendió la importancia de entrevistar a figuras controvertidas como parte de la tarea periodística. “Cada entrevistador tiene su estilo. Los que hacemos policiales y, en general, el periodismo, queremos entrevistar desde el más bueno al más malo porque es parte de la sociedad. Lo más malo también representa a esta sociedad”, concluyó.