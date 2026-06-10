La firme defensa de Paulo Kablan a Nati Jota tras la polémica por la entrevista a Nahir Galarza

El periodista explicó que se trató de una entrevista particularmente compleja debido a las características de la entrevistada. “Yo no vi la nota de Mariana Fabbiani, no la recuerdo. Pero es una nota difícil de hacer por las características del personaje a entrevistar. Es oscilante (por Nahir) en cuanto a las respuestas, arranca por un lado y va por otro”, señaló.