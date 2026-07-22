"Estoy muy cansado": Gastón Edul reveló cómo llega a La Velada del Año tras cubrir el Mundial

El desafío emocional de pelear como visitante

El periodista de TyC también adelantó el clima emocional al que se enfrentará, sabiendo que irá en representación de una Argentina vencida pero también criticada en el último tiempo. “Sé muy bien y lo tengo en cuenta, no le voy a esquivar a que voy a ser bien visitante y más con todo esto y el festejo de España. Vamos a ser visitantes, pero como buen argentino que soy voy a ir a dar la cara y a dar todo de mí: todo mi corazón, toda mi alma, todos estos meses de entrenamiento. Todo lo voy a dejar ahí arriba, como llegue, no me importa”, contó emocionado.