"Estoy muy cansado": Gastón Edul reveló cómo llega a La Velada del Año tras cubrir el Mundial
Tras la cobertura de la Copa del Mundo y más de 18 vuelos encima, el periodista de TyC Sports reconoció el desgaste físico con el que llegará a Sevilla. A pesar del favoritismo local y la tirantez con el público español, prometió "dar la cara" y dejar la vida en el cuadrilátero.
Resumen para apurados
- El periodista Gastón Edul enfrentará a Edu Aguirre este 25 de julio en La Velada del Año en Sevilla, con un severo agotamiento tras cubrir el Mundial en EE. UU.
- Tras tomar más de 18 vuelos durante un mes de cobertura, Edul priorizará el descanso previo al combate, donde parte en desventaja física y sin ser el favorito del público.
- El cruce definirá un hito en la carrera del cronista en un evento masivo que enfrentará a figuras argentinas y españolas con gran impacto en audiencias digitales.
Gastón Edul se estuvo preparando durante meses para uno de los eventos que más ilusión le hizo. No solo la Copa Mundial de Fútbol estuvo en la agenda del periodista deportivo que por un mes estuvo en Kansas, Atlanta, Miami y Nueva York completando más de 18 vuelos y apurado por seguir los pasos de la Selección. Detrás de una cobertura exhaustiva, Edul no olvidó que en menos de una semana deberá enfrentarse con los campeones del ámbito futbolístico en La Velada del Año.
Mientras se encontraba instalado en Estados Unidos, aunque en constante mudanza por el itinerario de la Selección que avanzaba de etapa con cada partido, Gastón Edul estuvo atento al entrenamiento físico que no podía descuidar, porque apenas terminara la agenda futbolística comenzaría la del certamen anual de boxeo aficionado que se convirtió en un fenómeno de masas. Terminado el Mundial y con la dura derrota de la Argentina, Edul viajó inmediatamente al país campeón para descansar unos días antes de la cita en La Velada del Año, el próximo sábado 25 de julio.
El agotador itinerario rumbo a España
Edul confesó en el último video de análisis junto a Davo Xeneize —realizado durante la noche del domingo 19 de julio, tras la final de la Copa del Mundo— su estado después del trajín de la competencia, afirmando que tras un mes de mucho trabajo, su entrenamiento solo sería “dormir”. Contó su cronograma postmundial diciendo que debía viajar a España el lunes por la noche para llegar al país ibérico el martes y dedicar ese día y el miércoles a descansar, para luego entrenar jueves y viernes antes del evento.
Durante el ida y vuelta con el streamer en la emisión posterior al partido, el cronista profundizó sobre el agotamiento extremo que padece tras la cobertura de la Copa del Mundo: “Estoy en una situación muy particular y es que en 5 días peleo en La Velada y realmente estoy muy cansado, siento que necesito dormir tres días seguidos”, confesó Edul en la transmisión realizada el domingo por la noche, en las usuales charlas junto a Davo Xeneize tras el cierre de la Copa Mundial. “Voy a dormir tres jornadas de corrido”, sentenció.
"Estoy un poco engripado, necesito dormir. Mi entrenamiento ahora es dormir porque no puedo más. La verdad es que nunca me imaginé que iba a llegar dos días antes o tres días antes a La Velada, yo pensé que iba a llegar 10 días antes, 11 o 12. Pero bueno, me fui el 29 de mayo, hoy 19 de julio y sigo acá...", contó.
El desafío emocional de pelear como visitante
El periodista de TyC también adelantó el clima emocional al que se enfrentará, sabiendo que irá en representación de una Argentina vencida pero también criticada en el último tiempo. “Sé muy bien y lo tengo en cuenta, no le voy a esquivar a que voy a ser bien visitante y más con todo esto y el festejo de España. Vamos a ser visitantes, pero como buen argentino que soy voy a ir a dar la cara y a dar todo de mí: todo mi corazón, toda mi alma, todos estos meses de entrenamiento. Todo lo voy a dejar ahí arriba, como llegue, no me importa”, contó emocionado.
Para cerrar el vivo después del partido en que España venció a Argentina, donde se lo notaba visiblemente agotado, el comunicador deportivo mencionó la importancia que el enfrentamiento de boxeo tenía para su carrera e hizo una promesa a los espectadores: “Falta un capítulo muy, muy grande en mi vida. Los quiero, no los voy a defraudar”. También contó cómo seguirá su actividad en el ámbito público: “No voy a subir más nada, voy a estar desaparecido un par de días para descansar”, contó.
Pronósticos y cartelera de fondo
El esperado combate se llevará a cabo en el marco de La Velada del Año 6, el megaevento de boxeo aficionado creado por el famoso streamer español Ibai Llanos. La cita será este sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, a partir de las 19:00 (14:00 hora argentina). Allí, el cronista de TyC Sports, de 30 años, subirá al cuadrilátero para verse las caras con el comunicador español Edu Aguirre, integrante de El Chiringuito, de 38 años y 1,80 metros de estatura.
Para este cruce, las encuestas previas en las plataformas de la organización ubican al europeo como el favorito con un 66% de los votos de la comunidad, dejando a Edul con un 34% de respaldo. A pesar de los pronósticos y la desventaja física frente a un rival ocho años mayor y diez centímetros más alto, la preparación del argentino fue intensa. Durante su estancia en Kansas City y otras ciudades estadounidenses, dividió las extensas jornadas laborales con rutinas de gimnasio, levantamiento de pesas y sesiones sobre la cinta y arriba del ring, mostrando un notorio cambio físico en sus redes sociales.
La jornada en Sevilla no solo tendrá el choque entre Edul y Aguirre, sino que contará con un importante escenario de representación latinoamericana. Entre las peleas estelares destacan los enfrentamientos de los argentinos Lit Killah contra Kidd Keo, Gerónimo Arias frente a Viruzz y Angie Velasco ante la puertorriqueña Alondrissa. Además, la transmisión —que podrá seguirse en vivo por los canales oficiales de Ibai Llanos— estará acompañada por presentaciones musicales de figuras internacionales como Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y Lucho RK junto a La Pantera.
El pesaje y la recta final
Previo a la gran velada del sábado, el calendario señalará un momento clave este viernes con el tradicional "cara a cara" y la ceremonia de pesaje oficial. Con la compañía de Davo Xeneize en su entrada hacia el ring, Gastón Edul buscará reponerse a contrarreloj para dejar todo en el cuadrilátero en lo que ya define como uno de los momentos más trascendentales de su carrera profesional y personal.