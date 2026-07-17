Trabajo en la Velada del Año 6: pagan 1.000 euros por un día y no exigen estudios ni experiencia

Los trabajos a los que se peude aplicar desde cualquier lugar

La oferta de trabajo en la Velada del Año 6, que tendrá lugar el 25 de julio en el Estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla, España, fue anunciada por el streamer en colaboración con InfoJobs, una de las plataformas de empleo online más populares y patrocinador del evento. Se trata de seis perfiles de empleo que se encuentran publicadas en la web, que suman un total de diez vacantes para participar en el macroevento.