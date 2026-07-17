Trabajo en la Velada del Año 6: pagan 1.000 euros por un día y no exigen estudios ni experiencia

Resumen para apurados
- Ibai Llanos e InfoJobs buscan personal para la Velada del Año 6 en Sevilla el 25 de julio, ofreciendo 1.000 euros por un día de trabajo sin exigir estudios ni experiencia previa.
- La oferta incluye pasajes, estadía y seis perfiles diferentes, desde técnicos hasta un invitado VIP. El evento de boxeo amateur viene de lograr récords de audiencia online.
- Esta estrategia de 'cool jobs' redefine el reclutamiento digital y el marketing de de eventos masivos, asegurando una enorme repercusión global para el show de streaming.
Las vacantes aún están abiertas para estar dentro del evento de boxeo amateur más visto de la historia. Ibai Llanos, el streamer español y organizador del acontecimiento, alcanzó cifras masivas el año pasado, con alrededor de cinco millones de espectadores en vivo y, en esta nueva edición, espera que esos números crezcan aún más. Dentro de este gigantesco show es que cualquiera con interés, entusiasmo y suerte podrá desempeñarse, ya que el empresario está buscando empleados alrededor del globo para su nueva entrega de la Velada del Año 6.
Catalogado dentro de la línea de los “cool jobs” o “Trabajos soñados”, la propuesta busca atraer trabajadores de todo el mundo, muchos de ellos sin experiencia requerida ni estudios mínimos, con un sueldo millonario por dos días y pasajes incluidos. Además, la convocatoria se abre en un amplio abanico que contempla ingenieros titulados o aficionados de la ingeniería, azafatos, marketing assistants y una vacante que incluye pagos por simplemente “disfrutar del espectáculo del año”.
Los trabajos a los que se peude aplicar desde cualquier lugar
La oferta de trabajo en la Velada del Año 6, que tendrá lugar el 25 de julio en el Estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla, España, fue anunciada por el streamer en colaboración con InfoJobs, una de las plataformas de empleo online más populares y patrocinador del evento. Se trata de seis perfiles de empleo que se encuentran publicadas en la web, que suman un total de diez vacantes para participar en el macroevento.
Los anuncios contemplan postulantes de todo el globo ya que, "aunque la oferta diga Sevilla, podrás inscribirte desde cualquier lugar”, anuncia el posteo de la firma tecnológica. La carta comprende lugares para ser Ingeniero/a Audiovisual, azafato/a, Marketing Assistant, Comercial, Ingeniero Eléctrico y el insospechado “Invitado/VIP”, donde el pago no es precisamente por trabajar.
Requisitos mínimos y beneficios exclusivos
Todas las opciones detallan las mismas condiciones y las mismas remuneraciones: no hay estudios mínimos ni experiencia requerida. Mientras que los “cool jobs” contemplan un pago de 1.000 euros netos por un día de labor, pasajes de ida y vuelta a casa donde el contratado tenga residencia y alojamiento exclusivo. El detalle especifica que el contrato es por una jornada completa. El aviso del final advierte intentarlo: “Inscríbete si tienes el perfil, puede que se ajuste más que el de otros inscritos”.
Además del desplazamiento, se incluyen dos entradas para asistir al festival de modo que cada operario podrá acudir acompañado. En la mayoría de los casos las tareas finalizan antes del inicio de los combates y las actuaciones, permitiendo disfrutar del espectáculo.
Azafatos, Comercial y Marketing Assistant entre las ofertas
Como informa el Diario AS de España, la propuesta con mayor número de plazas corresponde al puesto de azafato o azafata, con seis vacantes disponibles. Las funciones consisten en recibir a los asistentes, coordinar los accesos, repartir obsequios e informar al público sobre las diferentes actividades organizadas por la marca. Para este rol no se exige experiencia previa ni formación específica.
El resto de los cupos se reparte entre un Marketing Assistant, un comercial, un ingeniero eléctrico y un invitado VIP, con una plaza para cada cargo. En los sectores de marketing y comercial se requiere como mínimo el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), aunque no es necesario contar con trayectoria profesional. Ambos desempeñarán labores relacionadas con la atención a personalidades, la coordinación de acciones promocionales y la representación de la firma antes del comienzo del evento.
Ofertas de técnica detrás del ring y el pase VIP
Por su parte, la vacante de ingeniero eléctrico está orientada a personas interesadas en el área técnica del show. Aunque no es imprescindible disponer de una titulación universitaria, sí se busca un perfil con interés por este ámbito y estudios mínimos de ESO. El seleccionado tendrá la oportunidad de conocer desde dentro el funcionamiento de la infraestructura eléctrica que da soporte al cuadrilátero, las pantallas gigantes, el sistema de sonido y la retransmisión en directo de la jornada.
En el caso del invitado VIP, la oferta se limita a disfrutar. La persona elegida cobrará los mismos 1.000 euros por vivir la experiencia desde dentro, con acceso a actividades exclusivas como el pesaje oficial y otras vivencias reservadas para los asistentes especiales. La propuesta que incluye hospedaje y un sueldo considerable para una sola jornada ya demuestra una alta demanda y una gran cantidad de inscritos. Las candidaturas siguen abiertas y pueden presentarse a través de InfoJobs, aunque la selección final del personal será realizada por una empresa de trabajo temporal (ETT).