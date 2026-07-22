Mundial 2026

El impactante cambio físico de Gastón Edul antes de su debut en La Velada del Año VI

El periodista deportivo reveló el proceso en sus redes sociales y contó cómo se preparó entre intensas jornadas de coberturas por el Mundial.

El cmabio físico de Gastón Edul antes de la Velada del Año.
El cmabio físico de Gastón Edul antes de la Velada del Año. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El periodista Gastón Edul disputará este 25 de julio en Sevilla La Velada del Año VI contra Edu Aguirre, tras mostrar un drástico cambio físico para su debut en boxeo.
  • Edul entrenó en EE. UU. mientras cubría el Mundial. Afronta el combate con desventaja de edad y altura respecto al español, quien lidera los pronósticos.
  • El evento de Ibai Llanos consolidará la presencia argentina en la escena global del streaming con peleas de Lit Killah, Gerónimo Arias y Angie Velasco.
Resumen generado con IA

Gastón Edul se enfrentará a lo que confesó es “un capítulo muy importante de su vida”. El periodista deportivo participará en “La Velada del Año” que se disputará en el país campeón del mundo. Tras dos meses de seguir a la Selección por numerosas localidades de Estados Unidos por el Mundial, el comunicador finalmente viaja a España para disputar el título de campeón en la competencia de boxeo que ya se transformó en un fenómeno de masas. La preparación para el gran evento estuvo marcada por los contratiempos de agenda, las coberturas extendidas de los partidos de la Selección, los entrenamientos exprés en departamentos y alojamientos temporales y la convicción para concretar con éxito un nuevo reto.

"Estoy muy cansado": Gastón Edul reveló cómo llega a La Velada del Año tras cubrir el Mundial

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Tras viajar por todo Estados Unidos, el enviado especial de TyC Sports asume un nuevo desafío, pero no frente a una cámara, sino en el ring. Este próximo sábado, Edul se enfrentará a Eduardo Aguirre en la sexta edición de La Velada del Año organizada por el streamer Ibai Llanos. En sus redes sociales, el cronista compartió su proceso de entrenamiento así como evidencia de su impactante cambio físico.

Rutinas exprés y una desventaja física a superar

A pesar de haber estado abocado al Mundial en Estados Unidos durante dos meses para seguir de cerca a la Selección Argentina, el cronista dedicó el tiempo libre a entrenarse para el torneo de boxeo que disputará el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, España. “Estoy muy entusiasmado y contento. Les juro que, pese a todo el laburo que tengo y los viajes, voy a entrenarme a fondo y dar todo. Porque sé que no lo hago solo por mí, sino porque represento a la Argentina y sobre todo a Latinoamérica”, expresó meses atrás, aún sin saber el resultado de la final de la Copa del Mundo. “A ganar acá en España, así que voy a dejar el corazón”, sentenció.

Durante el Mundial, el periodista se entrenó en gimnasios de los Estados Unidos (Foto: Instagram @gastonedul) Durante el Mundial, el periodista se entrenó en gimnasios de los Estados Unidos (Foto: Instagram @gastonedul)

La preparación no fue sencilla. Durante su estadía en Kansas City y otras ciudades estadounidenses, Edul debió adaptar su agenda periodística para no perder días de práctica. Entre guanteos, sesiones intensas de levantamiento de pesas y pasadas en la cinta de correr, el cronista fue mostrando a sus seguidores el rigor de su rutina. En sus redes sociales posteó las imágenes que dejaron al descubierto los resultados de la disciplina y la responsabilidad con la que encara el choque.

Duelo de comunicadores y la grilla argentina en Sevilla

Enfrente tendrá al periodista español Edu Aguirre, integrante del popular programa El Chiringuito. La contienda llega con una disparidad en las métricas que Edul buscará suplir con garra: el comunicador ibérico tiene 38 años y mide 1,80 metros, lo que le otorga una ventaja de ocho años de experiencia y diez centímetros más de alcance por sobre el argentino de 30 años. Esta diferencia se refleja en los pronósticos oficiales de la web del evento, donde la comunidad ubica a Aguirre como favorito con un 66% de los votos, frente al 34% del apoyo que cosecha el comunicador albiceleste.

Gastón Edul peleará en La pelea del año 6, el evento del streamer español Ibai Llanos (Foto: Instagram @gastonedul) Gastón Edul peleará en La pelea del año 6, el evento del streamer español Ibai Llanos (Foto: Instagram @gastonedul)

La cita será este sábado 25 de julio en el imponente estadio La Cartuja de Sevilla. La transmisión oficial comenzará a las 14 (hora argentina) a través del canal de Twitch de Ibai Llanos. Además del cruce entre Edul y Aguirre, la jornada contará con un nutrido cartel musical encabezado por Anuel AA, Bad Gyal, Juanes, Yandel, Lucho RK y La Pantera.

La representación argentina no terminará en el micrófono deportivo. La delegación nacional arriba del cuadrilátero sumará otros cruces de alto impacto:

  • Lit Killah (Mauro Román Monzón) se medirá cara a cara con el músico español Kidd Keo.
  • Gerónimo Arias, el reconocido influencer de los desafíos físicos, chocará ante el streamer español Viruzz.
  • Angie Velasco, referente de YouTube en el país, peleará contra la puertorriqueña Alondrissa.
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