El impactante cambio físico de Gastón Edul antes de su debut en La Velada del Año VI

Rutinas exprés y una desventaja física a superar

A pesar de haber estado abocado al Mundial en Estados Unidos durante dos meses para seguir de cerca a la Selección Argentina, el cronista dedicó el tiempo libre a entrenarse para el torneo de boxeo que disputará el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, España. “Estoy muy entusiasmado y contento. Les juro que, pese a todo el laburo que tengo y los viajes, voy a entrenarme a fondo y dar todo. Porque sé que no lo hago solo por mí, sino porque represento a la Argentina y sobre todo a Latinoamérica”, expresó meses atrás, aún sin saber el resultado de la final de la Copa del Mundo. “A ganar acá en España, así que voy a dejar el corazón”, sentenció.