Pronóstico para el NOA: cómo estará el tiempo este fin de semana y el anticipo de una semana más cálida

Resumen para apurados
- El pronóstico meteorológico anticipa un ascenso gradual de las temperaturas este fin de semana en las seis provincias del NOA tras varios días de frío intenso.
- Las mañanas continuarán frescas con mínimas de 4 °C a 12 °C, pero las tardes serán templadas con máximas de hasta 26 °C y nulas probabilidades de lluvia en la región.
- El clima estable favorecerá actividades al aire libre y consolidará una semana más cálida con temperaturas de hasta 25 °C, antes de posibles lluvias hacia el miércoles.
El pronóstico para este fin de semana en el NOA anticipa un cambio de tendencia tras varios días de intenso frío. Las temperaturas comenzarán a recuperarse de manera gradual en las seis provincias de la región, con tardes más templadas, mañanas todavía frescas y escasas probabilidades de lluvias. El clima estable favorecerá las actividades al aire libre y marcará el inicio de un ascenso térmico que continuará durante la próxima semana.
Pronóstico para Catamarca
Con un inicio de ascenso de temperatura que empezó en los últimos días, Catamarca tendrá un fin de semana cálido que servirá de anticipo para la próxima semana. La temperatura más baja registrada fue la de la madrugada del sábado, con 7 °C. La máxima llegará a 18 °C, mientras que el domingo oscilará entre 11 °C y 22 °C. El cielo estará algo nublado y habrá noches más frescas, sin probabilidad de precipitaciones.
Pronóstico para Jujuy
La capital jujeña amaneció con un alto nivel de humedad, pero con nulas probabilidades de precipitaciones. El termómetro partió de los 4 °C con una mañana con neblina para alcanzar una tarde con 20 °C y apenas algo de nubosidad en el cielo. El domingo, el indicador se moverá entre los 10 °C y 22 °C y, en la semana, la temperatura escalará hasta los 24 °C.
Pronóstico para La Rioja
El fin de semana tendrá una amplitud térmica marcada, con mínimas que se posicionarán entre los 8 °C y 11 °C y máximas entre los 19 °C y 22 °C. El cielo estará algo nublado con probabilidades nulas de precipitaciones. Habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora. La temperatura mínima durante la semana se mantendrá por encima de los 10 °C y las máximas serán superiores a los 20 °C.
Pronóstico para Salta
La capital de Salta empezó el fin de semana con viento en calma, una visibilidad de 15 kilómetros y la mañana más fresca que se registrará en los próximos días. La mínima se ubicó en 6 °C y la máxima llegará a los 20 °C. El domingo, el termómetro irá de los 10 °C a los 22 °C. No hay probabilidad de precipitaciones. En la semana, las máximas alcanzarán los 25 °C, con sensaciones térmicas que podrían ser superiores.
Pronóstico para Santiago del Estero
El sábado empezó con un cielo cubierto por la niebla, con una visibilidad de 0,5 kilómetros y una mínima de 6 °C registrada durante la madrugada. El marcador subirá abruptamente por la tarde para ubicarse en torno a los 23 °C. El domingo, la temperatura escalará incluso más y llegará a una máxima de 26 °C, posiblemente el registro más alto del fin de semana en el NOA. No se anunciaron lluvias. La temperatura volverá a bajar levemente hacia el fin de semana próximo.
Pronóstico para Tucumán
San Miguel de Tucumán tendrá un fin de semana con temperaturas cálidas, pero mañanas y noches frescas. Las mínimas del sábado y domingo serán de 8 °C y 12 °C, respectivamente, mientras que las máximas llegarán hasta los 18 °C y 23 °C. En la semana, la temperatura más alta llegará a los 25 °C. Desde el miércoles empezará a subir levemente la probabilidad de precipitaciones. No hay pronóstico de lluvias para los días previos.