Pronóstico para el NOA: cómo estará el tiempo este fin de semana y el anticipo de una semana más cálida

Pronóstico para Santiago del Estero

El sábado empezó con un cielo cubierto por la niebla, con una visibilidad de 0,5 kilómetros y una mínima de 6 °C registrada durante la madrugada. El marcador subirá abruptamente por la tarde para ubicarse en torno a los 23 °C. El domingo, la temperatura escalará incluso más y llegará a una máxima de 26 °C, posiblemente el registro más alto del fin de semana en el NOA. No se anunciaron lluvias. La temperatura volverá a bajar levemente hacia el fin de semana próximo.