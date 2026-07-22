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Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 23 de julio

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

CLIMA EN TUCUMÁN. Pronóstico para este 23 de julio.
CLIMA EN TUCUMÁN. Pronóstico para este 23 de julio.
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • El SMN prevé para este jueves 23 de julio en San Miguel de Tucumán una jornada invernal y estable, con cielo nublado, mínima de 8°C, máxima de 15°C y sin lluvias.
  • La jornada presentará vientos leves del noreste de entre 13 y 22 km/h y 0% de probabilidad de precipitaciones en todas las franjas horarias del día.
  • Se anticipa un paulatino ascenso de las temperaturas hacia el fin de semana, con tardes más templadas que alcanzarán una máxima de 28°C el próximo martes.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas agradables, nubosidad durante todo el día y baja probabilidad de precipitaciones en San Miguel de Tucumán.

El tiempo en Tucumán se presentará estable este jueves 23 de julio, con una mañana fresca, cielo mayormente nublado y sin probabilidades de lluvia, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura mínima prevista será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C, por lo que se espera una jornada típicamente invernal, aunque sin condiciones meteorológicas adversas.

Pronóstico del clima para este jueves 23 de julio en Tucumán

Según el SMN, el cielo permanecerá mayormente nublado durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche.

Además, no se esperan precipitaciones en ninguna franja horaria, ya que la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% durante toda la jornada.

En cuanto al viento, soplará desde el noreste (NE) con velocidades de entre 13 y 22 km/h, aportando condiciones estables.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

El pronóstico extendido anticipa que el frío comenzará a ceder lentamente en los próximos días.

Viernes 24 de julio: mínima de 10°C y máxima de 20°C.

Sábado 25 de julio: mínima de 12°C y máxima de 22°C.

Domingo 26 de julio: mínima de 11°C y máxima de 23°C.

Lunes 27 de julio: mínima de 13°C y máxima de 25°C.

Martes 28 de julio: mínima de 12°C y máxima de 28°C.

De esta manera, el fin de semana marcará un ascenso gradual de las temperaturas, con tardes cada vez más templadas y sin cambios significativos en las condiciones del tiempo.


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