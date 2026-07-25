Murió Marina Magalí, la actriz de Nazareno Cruz y el Lobo: tenía 68 años
La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento de Marina Magalí. La artista alcanzó la fama con su recordado papel en Nazareno Cruz y el Lobo, el clásico dirigido por Leonardo Favio que marcó una época en el cine argentino.
Resumen para apurados
- La actriz Marina Magalí falleció a los 68 años este martes en Argentina, según la Asociación de Actores, tras ser la estrella del clásico Nazareno Cruz y el Lobo.
- Descubierta sin experiencia previa mientras estudiaba magisterio, fue elegida por Leonardo Favio en 1975 para el papel de Griselda antes de retirarse del cine en 1988.
- Su rol protagónico en Nazareno Cruz y el Lobo consolidó su figura en un filme histórico que superó cuatro millones de espectadores y es considerado un clásico nacional.
La actriz Marina Magalí, recordada por interpretar a Griselda en la emblemática película Nazareno Cruz y el Lobo, murió a los 68 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que informó que la artista falleció el martes, aunque no trascendieron detalles sobre las causas de su muerte.
Nacida como Marina Andrea Accoroni, la actriz quedó ligada para siempre a uno de los mayores clásicos del cine nacional gracias a su participación en la película dirigida por Leonardo Favio, estrenada en 1975.
Cómo llegó Marina Magalí a protagonizar Nazareno Cruz y el Lobo
La llegada de Marina Magalí al cine fue inesperada. A comienzos de la década de 1970 estudiaba para convertirse en maestra jardinera cuando fue descubierta para integrar el elenco de Nazareno Cruz y el Lobo, sin haber tenido experiencia previa frente a las cámaras.
Según relató Leonardo Favio en el libro Pasen y vean, la joven fue recomendada por uno de sus hermanos. El director la consideró ideal para interpretar a Griselda y decidió modificar su apariencia para ajustarla a la imagen que imaginaba para el personaje, incluso tiñendo su cabello y cuidando que mantuviera un aspecto acorde al cuento popular que inspiraba la historia.
La película se transformó en un fenómeno de taquilla y convocó a más de cuatro millones de espectadores, convirtiéndose durante décadas en una de las producciones argentinas más vistas de todos los tiempos. Años más tarde, en una encuesta presentada durante el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2022, fue ubicada entre las 20 mejores películas de la historia del cine argentino.
La carrera de Marina Magalí después del éxito
Tras el impacto de Nazareno Cruz y el Lobo, Marina continuó desarrollando su carrera en el cine. En 1979 participó de Juventud sin barreras, donde compartió elenco con un joven Ricardo Darín.
Durante la década de 1980 también integró producciones de fantasía y acción como Deathstalker (El cazador de la muerte) y Wizards of the Lost Kingdom (Los hechiceros del reino perdido), además de formar parte del elenco de The Stranger (El extraño), dirigida por Adolfo Aristarain, junto a figuras como Cecilia Roth, Federico Luppi, Ricardo Darín, Haydée Padilla, Ernesto Larrese, Julio De Grazia y Arturo Maly. Su última participación cinematográfica fue en Jailbird Rock (Entre Rejas), estrenada en 1988.
Una vida alejada de los medios
Luego de finalizar su carrera artística, la actriz optó por alejarse completamente de la vida pública. Formó una familia, se casó dos veces y tuvo dos hijos, Romina y Gregorio.
Durante años mantuvo un perfil muy bajo y no volvió a conceder entrevistas ni a participar de nuevos proyectos artísticos. Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió en noviembre de 2010, cuando asistió al estreno de la versión musical de Nazareno Cruz y el Lobo en el Teatro El Círculo de Rosario, en un reencuentro con la obra que marcó para siempre su trayectoria.