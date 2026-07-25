Murió Marina Magalí, la actriz de Nazareno Cruz y el Lobo: tenía 68 años

La película se transformó en un fenómeno de taquilla y convocó a más de cuatro millones de espectadores, convirtiéndose durante décadas en una de las producciones argentinas más vistas de todos los tiempos. Años más tarde, en una encuesta presentada durante el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2022, fue ubicada entre las 20 mejores películas de la historia del cine argentino.