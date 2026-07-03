Mundo

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú tras un ajustado recuento

La líder conservadora se impuso en el balotaje con el 50,135% de los votos y asumirá el 28 de julio. Será la primera mujer en llegar a la Presidencia de Perú por elección directa.

KEIKO FUJIMORI. Después de 15 años de intentarlo, Keiko Sofía Fujimori Higuchi logró finalmente llegar a la presidencia del Perú.
KEIKO FUJIMORI. Después de 15 años de intentarlo, Keiko Sofía Fujimori Higuchi logró finalmente llegar a la presidencia del Perú.
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • El Jurado Nacional de Elecciones proclamó oficialmente este viernes a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú tras imponerse con el 50,135% de los votos en el balotaje.
  • En su cuarto intento, la líder conservadora venció a Roberto Sánchez por solo 49.641 votos, tras un mes de incertidumbre y de cara a asumir el cargo el próximo 28 de julio.
  • Fujimori será la primera mujer presidenta de Perú electa por voto directo y buscará gobernar un país altamente polarizado que arrastra una prolongada inestabilidad política.
Resumen generado con IA

El Jurado Nacional de Elecciones proclamó oficialmente este viernes a Keiko Fujimori como la nueva presidenta de Perú, luego de un ajustado recuento de votos que mantuvo durante casi un mes al país en la incertidumbre sobre el resultado de la segunda vuelta electoral.

En su cuarto intento por llegar a la Presidencia, la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos en el balotaje realizado el 7 de junio, según la oficina electoral. La diferencia sobre su rival, el candidato de izquierda Roberto Sánchez, fue de apenas 49.641 sufragios.

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori tras su victoria y habló de una "nueva etapa" en la relación bilateral con Perú

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori tras su victoria y habló de una nueva etapa en la relación bilateral con Perú

El mensaje de la presidenta electa tras la proclamación oficial

Tras conocerse la proclamación oficial, la mandataria electa expresó su agradecimiento a través de la red social X. “Recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí”, escribió.

Antes de que se oficializara el resultado, Fujimori había señalado que asumía el desenlace con responsabilidad y reconoció el escenario de fuerte polarización que atraviesa el país. “Sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la responsabilidad de escuchar a ambos lados”, afirmó.

Confirman a Keiko Fujimori como presidenta de Perú

Confirman a Keiko Fujimori como presidenta de Perú

Cuándo asumirá Keiko Fujimori la Presidencia de Perú

Fujimori, de 51 años, asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio para un mandato de cinco años, en reemplazo del mandatario interino José Balcázar, quien había asumido en febrero tras una seguidilla de destituciones y renuncias de presidentes en medio de juicios políticos y acusaciones de corrupción.

Con su llegada al poder, la dirigente conservadora se convertirá en la primera mujer en alcanzar la Presidencia de Perú mediante elección directa y en la novena persona en ocupar el máximo cargo del Ejecutivo desde 2016, en un país marcado por una prolongada inestabilidad política.

Temas PerúKeiko Fujimori
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Keiko Fujimori ganó el balotaje en su cuarto intento y es la nueva presidenta de Perú

Keiko Fujimori ganó el balotaje en su cuarto intento y es la nueva presidenta de Perú

Los desafíos que enfrentará Keiko Fujimori en Perú

Los desafíos que enfrentará Keiko Fujimori en Perú

Confirman a Keiko Fujimori como presidenta de Perú

Confirman a Keiko Fujimori como presidenta de Perú

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori tras su victoria y habló de una nueva etapa en la relación bilateral con Perú

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori tras su victoria y habló de una "nueva etapa" en la relación bilateral con Perú

Lo más popular
Bienvenidos a Peronia
1

Bienvenidos a Peronia

No te rindas: el desgarrador pedido de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en Venezuela
2

"No te rindas": el desgarrador pedido de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en Venezuela

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura
3

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

Cobro de coimas: la trama de corrupción que sacude las rutas del NOA
4

Cobro de coimas: la trama de corrupción que sacude las rutas del NOA

La ola de frío congela a casi todo el país: cuándo sube la temperatura y cómo estará el tiempo el fin de semana
5

La ola de frío congela a casi todo el país: cuándo sube la temperatura y cómo estará el tiempo el fin de semana

Ranking notas premium
Bienvenidos a Peronia
1

Bienvenidos a Peronia

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento
2

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho
3

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla
4

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla

Nueva ofensiva judicial en la UNT: piden anular la elección de la decana de Medicina
5

Nueva ofensiva judicial en la UNT: piden anular la elección de la decana de Medicina

Más Noticias
Museo de Lola Mora: cómo funcionará y cuánto costará visitar esta obra de César Pelli

Museo de Lola Mora: cómo funcionará y cuánto costará visitar esta obra de César Pelli

Murió Vanessa Rial, la abogada que logró una condena histórica contra su ex pareja por violencia de género

Murió Vanessa Rial, la abogada que logró una condena histórica contra su ex pareja por violencia de género

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

No te rindas: el desgarrador pedido de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en Venezuela

"No te rindas": el desgarrador pedido de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en Venezuela

La ola de frío congela a casi todo el país: cuándo sube la temperatura y cómo estará el tiempo el fin de semana

La ola de frío congela a casi todo el país: cuándo sube la temperatura y cómo estará el tiempo el fin de semana

Cobro de coimas: la trama de corrupción que sacude las rutas del NOA

Cobro de coimas: la trama de corrupción que sacude las rutas del NOA

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

Comentarios