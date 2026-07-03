Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú tras un ajustado recuento

Resumen para apurados
- El Jurado Nacional de Elecciones proclamó oficialmente este viernes a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú tras imponerse con el 50,135% de los votos en el balotaje.
- En su cuarto intento, la líder conservadora venció a Roberto Sánchez por solo 49.641 votos, tras un mes de incertidumbre y de cara a asumir el cargo el próximo 28 de julio.
- Fujimori será la primera mujer presidenta de Perú electa por voto directo y buscará gobernar un país altamente polarizado que arrastra una prolongada inestabilidad política.
El Jurado Nacional de Elecciones proclamó oficialmente este viernes a Keiko Fujimori como la nueva presidenta de Perú, luego de un ajustado recuento de votos que mantuvo durante casi un mes al país en la incertidumbre sobre el resultado de la segunda vuelta electoral.
En su cuarto intento por llegar a la Presidencia, la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos en el balotaje realizado el 7 de junio, según la oficina electoral. La diferencia sobre su rival, el candidato de izquierda Roberto Sánchez, fue de apenas 49.641 sufragios.
El mensaje de la presidenta electa tras la proclamación oficial
Tras conocerse la proclamación oficial, la mandataria electa expresó su agradecimiento a través de la red social X. “Recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí”, escribió.
Antes de que se oficializara el resultado, Fujimori había señalado que asumía el desenlace con responsabilidad y reconoció el escenario de fuerte polarización que atraviesa el país. “Sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la responsabilidad de escuchar a ambos lados”, afirmó.
Cuándo asumirá Keiko Fujimori la Presidencia de Perú
Fujimori, de 51 años, asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio para un mandato de cinco años, en reemplazo del mandatario interino José Balcázar, quien había asumido en febrero tras una seguidilla de destituciones y renuncias de presidentes en medio de juicios políticos y acusaciones de corrupción.
Con su llegada al poder, la dirigente conservadora se convertirá en la primera mujer en alcanzar la Presidencia de Perú mediante elección directa y en la novena persona en ocupar el máximo cargo del Ejecutivo desde 2016, en un país marcado por una prolongada inestabilidad política.