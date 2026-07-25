Hoy será el cierre de la Fiesta de la Feria de Simoca

En la capital tucumana, también en otra propuesta gratuita, a partir de las 10 habrá música en el Patio del Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano (24 de Septiembre 565). Por la tarde, la plaza Independencia será escenario desde las 19 de un festival folclórico al aire libre (se suspende en caso de lluvia) para celebrar la identidad tucumana, revalorizar las costumbres locales, promover el intercambio cultural y brindar una bienvenida a los turistas. La agenda será abierta por el baile de las academias Sentir Norteño, Santos Vega, Lunita Tucumana, Chakaymanta, Jardín de la República, La Donosa y El Viejo Vizcacha. La música y el canto serán aportados por Iris Brandán, Azul Galía, Luis Soria, Emiliano Villagra y Diego El Tucumano Molina, y la danza, por las escuelas Sol Naciente y Raíces de Huellas.