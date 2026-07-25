Hoy será el cierre de la Fiesta de la Feria de Simoca, con acceso abierto al predio Mercedes Sosa desde las 12 y con la elección de la Elección de la Reina como punto central. Aparte del tradicional desfile de sulkys y agrupaciones gauchas y la actuación de academias de danza tradicionalista, la grilla de actividades gratuitas contempla además los shows en vivo de Los Tekis (anunciados a las 16.30), Christian Herrera, Los Palmareños de Saúl, Los Nuevos Cantores del Alba, Lapachos, Los Olmos y muchos artistas tucumanos más.
En la capital tucumana, también en otra propuesta gratuita, a partir de las 10 habrá música en el Patio del Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano (24 de Septiembre 565). Por la tarde, la plaza Independencia será escenario desde las 19 de un festival folclórico al aire libre (se suspende en caso de lluvia) para celebrar la identidad tucumana, revalorizar las costumbres locales, promover el intercambio cultural y brindar una bienvenida a los turistas. La agenda será abierta por el baile de las academias Sentir Norteño, Santos Vega, Lunita Tucumana, Chakaymanta, Jardín de la República, La Donosa y El Viejo Vizcacha. La música y el canto serán aportados por Iris Brandán, Azul Galía, Luis Soria, Emiliano Villagra y Diego El Tucumano Molina, y la danza, por las escuelas Sol Naciente y Raíces de Huellas.
Por la noche, en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) actuarán desde las 20 las Fundamentalistas de la Humita, acompañadas por Indio Cansinos y Rossana Medina.
Nancy Pedro y Gallego Estrada fueron convocados por Silvina De Faveri para una nueva edición de ¿Qué te parece?, desde las 21.30 en La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos).
En el recorrido por las peñas folclóricas, La Casa de Yamil (España 153) tiene en la agenda a Carperos, Bruno Méndez. Pura Cepa y Matías Coronel. La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia a Dorita González, Randeros, Enzo de Legui y Sangre Sntiagueña. Mientras tanto, en El Cardón (Las Heras 50) estarán Los Hermanos Héctor y en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) actuarán Los Trashumantes, Daniel Sába, Eduardo Luna Juárez Robles, Rudarales, Los Duendes Copleros y Desnaturaliza2. Los Orejanos se presentarán en Lo de la Paliza (Laprida 181), junto a Jorge Díaz.