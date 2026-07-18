Filmes en el Espacio Incaa

“Qué perforado está mi valle” es el documental realizado en la Patagonia por la Revista Crisis y el Observatorio Petrolero Sur que indaga en la discusión entre alimentos y energía para abrir la conversación sobre el avance del extractivismo sobre territorios cultivables y el uso intensivo del agua en esa industria. La película se proyectará hoy a las 17.30 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), con la presencia de parte del equipo de realizadores para conversar con el público y pensar y discutir los desafíos y paralelismos que se viven en cada territorio.