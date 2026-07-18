Filmes en el Espacio Incaa

“Qué perforado está mi valle” es el documental realizado en la Patagonia por la Revista Crisis y el Observatorio Petrolero Sur que indaga en la discusión entre alimentos y energía para abrir la conversación sobre el avance del extractivismo sobre territorios cultivables y el uso intensivo del agua en esa industria. La película se proyectará hoy a las 17.30 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), con la presencia de parte del equipo de realizadores para conversar con el público y pensar y discutir los desafíos y paralelismos que se viven en cada territorio.
A las 20, en el mismo lugar, se verá la película argentina de Victoria Chaya Miranda “Lo habrás imaginado” (foto), con Diana Lamas, Gustavo Pardi, Mario Pasik y Carlos Portaluppi. La protagonista recibe la imprevista visita de su tío y su gran amigo de la adolescencia, en momentos en que hay una investigación judicial acerca de oscuros secretos de su familia. Abril se enfrentará con la inevitable confirmación de que lo personal es político.