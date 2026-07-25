Último sábado de vacaciones: alternativas musicales para todos los gustos

Yerba Buena Coral: concierto en la Casa de la Cultura

Yerba Buena Coral celebrará hoy su 11° edición, con un concierto especial desde las 21 en la Casa de la Cultura de ese municipio (Las Higueritas 1.850) y con entrada libre y gratuita hasta completar aforo para celebrar el canto colectivo. La propuesta reunirá al Coro de la Fundación Contemporánea, al Ensamble Tucumán Vocal y al Coro del Círculo del Magisterio, con la dirección de Francisco Robinet. “Será una noche para disfrutar de la música coral junto a tres destacados elencos que compartirán un repertorio especialmente preparado para esta ocasión, en un encuentro que invita a vivir la emoción de las voces en armonía y a celebrar la música en comunidad”, anticipan los organizadores. Se interpretarán obras de Claudin de Sermisy, Chango Rodríguez, Miguel Matamoros, Ernani Aguiar, Pärt Uusberg, Atahualpa Yupanqui y otros compositores, en un programa que recorrerá distintos estilos y tradiciones musicales.