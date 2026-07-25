Último sábado de vacaciones: alternativas musicales para todos los gustos

Bandas y solistas tucumanos animarán la noche en distintos estilos, para aprovechar el último sábado de las vacaciones locales y presentar sus repertorios en vivo.
En el marco de los recitales con acceso libre, el bar Irlanda (Catamarca 380) cerca una doble cartelera. A las 21.45, Luis Allende estará en el escenario central con sus covers. En segundo turno, Delfi Villafañe presentará un show íntimo y acústico para recorrer grandes canciones del rock y el pop nacional e internacional a partir de las 23.30 en el Patio Unplugged.
Oscar Imhoff acompañará con su canto una nueva edición de Punto de enCuento, el espectáculo de narración oral escénica que se desarrollará desde las 21 en La Carpintería (dirección por mensaje privado), organizado por el grupo Palabreras y Fer Arismendi. Para los tangueros, la milonga popular Tango+Brownie volverá a abrir su pista a esa hora en El Círculo del Magisterio (Las Heras 25).
En otras propuestas, en la Parroquia Asunción de María Santísima (el templo de la Iglesia Ortodoxa de Maipú 567), con entrada libre se presentará a las 19 Fra Noi, el coro de la Sociedad Italiana que dirige Ana María Ternavasio. Por la noche, la Orquesta Árabe Al Fan celebrará el Día del Amigo desde las 22 en Habibi (avenida Colón 125). También a las 22, Bujías Rotas, Los Jinetes del Cometa y Tweekers desplegarán su rock en ND Sala de Ensayo; mientras que en Dicha (el estudio artístico cerca de la plaza Independencia), se proyectará “Tacones lejanos”, del español Pedro Almodóvar, con banda sonora en vivo de Migue Gallo y la presencia de LaRuth y Salustiano como invitados (en los dos casos, la dirección exacta es por mensaje directo).
Desde la medianoche, en José Cuervo (Miguel Lillo 352) No Era La Idea recorrerá el repertorio de Divididos en su tributo.
Fuera de la capital
La música también tiene espacio en el interior. En el Parque Cultural Lules se realiza la Feria Expo Lules Poductiva, donde esta tarde a las 19 se presentará Mantis con su propuesta de rock tucumano y NCasiJazz.
De Fierros Restopub de Tafí del Valle (Ruta 325, km 0.5, a 500 metros de la entrada a La Banda) es la sede del ciclo Relajado que organiza Leo Deza y que esta noche, desde las 22, tendrá a Lucho Aragón, Javier El Vázquez y Federico Cuchi Correa.
En la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753) continuará desde las 20.30 el Festival del Aprendizaje con el recital en vivo de guitarras, voz y poesía “Esos oficios que el viento nos trae”, anunciado como una aventura entre los mares de la música y las palabras a cargo de Nico Deotropozo y Pablo Brocha Medici, con Daniela Cayos como invitada especial.
Selección de Dj’s
La Dj Paxti propondrá, desde las 22 y en La Gesta Cultural (avenida Alem 747), un Sábado de Retro Fiesta +40, en una máquina del tiempo musical para bailar los mejores temas de los 80, 90 y 2000.
La fiesta en Magic Music Box (José Colombres 427) estará a cargo de Eludelmal y de Pitermidor; al tiempo que en La Cúpula (Maipú 396), las bandejas sonarán con la selección de Pablo Moreno. Una Noche Cachengue con Mateo Martínez tendrá lugar en Restó Boris (San Juan 1.131).
En avenida Francisco de Aguirre 535 habrá una noche de mujeres “Amigas son las amigas” animada por Lucas Salas y Jo Bordón, mientras que en Mariño (ruta 304, km 22) la convocatoria es Amigas Traidoras, con el set especial Para Dolidas con los Dj’s Iván Chávez y Nacho.
Yerba Buena Coral: concierto en la Casa de la Cultura
Yerba Buena Coral celebrará hoy su 11° edición, con un concierto especial desde las 21 en la Casa de la Cultura de ese municipio (Las Higueritas 1.850) y con entrada libre y gratuita hasta completar aforo para celebrar el canto colectivo. La propuesta reunirá al Coro de la Fundación Contemporánea, al Ensamble Tucumán Vocal y al Coro del Círculo del Magisterio, con la dirección de Francisco Robinet. “Será una noche para disfrutar de la música coral junto a tres destacados elencos que compartirán un repertorio especialmente preparado para esta ocasión, en un encuentro que invita a vivir la emoción de las voces en armonía y a celebrar la música en comunidad”, anticipan los organizadores. Se interpretarán obras de Claudin de Sermisy, Chango Rodríguez, Miguel Matamoros, Ernani Aguiar, Pärt Uusberg, Atahualpa Yupanqui y otros compositores, en un programa que recorrerá distintos estilos y tradiciones musicales.