Más de 40 PYME participaron de la feria “Caminos y Sabores”

Caminos y sabores fue una excelente oportunidad para posicionar los alimentos argentinos, dando a conocer la historia que existe detrás de cada producto nacional a través de sus propios protagonistas. Fue una muy buena oportunidad para descubrir una amplia variedad de productos que son el resultado del esfuerzo y la pasión que los productores locales poseen a la hora de preservar y promover las tradiciones culinarias de nuestro país, confirmando el potencial gastronómico de los alimentos argentinos diferenciados.