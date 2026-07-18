EconomíaRural

Más de 40 PYME participaron de la feria “Caminos y Sabores”

Autoridades de la Nación destacaron la actividad como una excelente oportunidad para posicionar los alimentos argentinos.

Más de 40 PYME participaron de la feria “Caminos y Sabores”
Hace 5 Hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación cerró su participación en la feria Caminos y Sabores reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de las producciones regionales y con el desarrollo de políticas públicas que impulsan la competitividad, el agregado de valor a la producción y transforman el trabajo de los productores argentinos en identidad nacional.

El principal objetivo desde la Secretaría fue fortalecer el vínculo entre los productores regionales y los consumidores, generando nuevas oportunidades de mercado para que alimentos argentinos que cuentan con valor agregado, identidad y calidad lleguen a un público cada vez más amplio.

En ese sentido se convocó a 41 Pequenas y Medianas Empresas (PYME) de más de 10 provincias argentinas en el ya tradicional Camino Federal, que ofrecieron una amplia variedad de productos representativos de todas las regiones. Desde elaboraciones con alto valor agregado, como trufas, alcaparras y frutos secos, hasta desarrollos innovadores, como alfajores, frutas y verduras deshidratadas, reflejo de la creatividad y el potencial de la industria alimentaria nacional.

Asimismo, cabe destacar que la Argentina es líder en producción orgánica, con casi 4 millones de hectáreas certificadas (3° en el ranking mundial), sector que desde la Secretaría se impulsa y se fortalece, promocionado mediante el sello “Orgánico Argentina”, que garantiza procesos y estándares de calidad internacional. En este rubro se destacaron el arroz orgánico de Entre Ríos, la miel orgánica y jugos exprimidos de Río Negro y los vinos orgánicos de Mendoza y La Rioja.

La Secretaría también cuenta con otras herramientas de promoción, como la Indicación Geográfica o la Denominación de Origen, sellos que protegen, distinguen y valorizan productos cuya calidad está asociada a su origen geográfico y en esta oportunidad acercó al público los Aceites de Oliva Extra de Mendoza y San Juan y el Orégano de San Carlos, productos que cuentan con Indicación Geográfica.

Caminos y sabores fue una excelente oportunidad para posicionar los alimentos argentinos, dando a conocer la historia que existe detrás de cada producto nacional a través de sus propios protagonistas. Fue una muy buena oportunidad para descubrir una amplia variedad de productos que son el resultado del esfuerzo y la pasión que los productores locales poseen a la hora de preservar y promover las tradiciones culinarias de nuestro país, confirmando el potencial gastronómico de los alimentos argentinos diferenciados.

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