El PRO define su futuro ante el Gobierno: se reúnen Mauricio Macri y Jorge Macri

La necesidad de fijar una postura clara responde a un diagnóstico crítico que preocupa a la cúpula del partido: el continuo drenaje de dirigentes hacia el oficialismo nacional, evidenciado en las salidas de figuras como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Diego Santilli. Frente a este “goteo” y reconociendo que Javier Milei ocupa hoy el liderazgo de la centroderecha, la conducción porteña movió sus fichas para no perder terreno. En ese marco, Jorge Macri formalizó la incorporación de Cristian Ritondo a la mesa política de la Ciudad, buscando fortalecer un espacio clave de articulación entre el distrito de origen del PRO, el Congreso de la Nación y la provincia de Buenos Aires.