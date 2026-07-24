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Dólar hoy: el oficial llegó a $1.520 en el Banco Nación y marcó un nuevo récord

La cotización alcanzó un nuevo máximo nominal tras subir $10 en la jornada. También avanzó el dólar mayorista, mientras que el blue retrocedió luego de haber tocado un récord intradiario.

DÓLAR. El oficial marcó un nuevo récord nominal este viernes.
DÓLAR. El oficial marcó un nuevo récord nominal este viernes.
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • El dólar oficial aumentó $10 este viernes y cotizó a un récord de $1.520 en el Banco Nación en Argentina, impulsado por el reajuste diario del mercado de cambios.
  • La cotización minorista acumuló un alza semanal de $20, mientras el mayorista cerró en $1.497. El dólar blue retrocedió a $1.540 tras tocar un máximo previo de $1.560.
  • Con un techo de bandas cambiarias fijado en $1.836,23 por el BCRA, el Gobierno prevé que el oficial pueda subir hasta $1.800 sin necesidad de un salto brusco.
Resumen generado con IA

El mercado de cambios cerró con movimientos dispares en la jornada de este viernes. El dólar oficial subió $10 y terminó a $1.520 en las pantallas del Banco Nación (BNA), el valor más alto en lo que va del año. 

Con este movimiento, el dólar minorista acumuló un incremento de $20  en la última semana, consolidando una tendencia alcista en el mercado oficial.

En el segmento mayorista, donde se negociaron U$S463,4 millones en operaciones de contado, la divisa avanzó $8, hasta los $1.497, otro récord nominal para este mercado.

El Banco Central habilitó el pago de salarios en dólares mediante las cuentas sueldo

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En el balance semanal, el tipo de cambio oficial mayorista sumó $19, mientras que en lo que va de julio acumula un aumento de $15.

Pese a estas subas, el dólar mayorista mantiene un ritmo de avance muy inferior al de los precios. En lo que va del año, la cotización oficial aumentó $42, muy por debajo de la inflación estimada para el período.

El Gobierno admitió que el dólar podría llegar a los $1.800, pero descartaron un salto cambiario brusco

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el techo del esquema de bandas cambiarias en $1.836,23. De esta manera, el dólar oficial quedó $339,23 por debajo de ese límite de flotación, un margen considerado suficiente para permitir eventuales compras de divisas por parte de la autoridad monetaria en el mercado de contado.

Qué pasó con el dólar "blue"

A diferencia de las cotizaciones oficiales, el dólar "blue" registró una baja de $5 y cerró la jornada en $1.54.

Sin embargo, en el balance de la semana el mercado informal mostró una suba de $15 . Además, el jueves había alcanzado un récord intradiario de $1.560, antes de retroceder en la última rueda.

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