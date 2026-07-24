Ángel de Brito reflotó un viejo rumor sobre Vicuña y Oreiro: "Pampita dice que tiene pruebas"

Ángel de Brito volvió a poner en el centro de la escena un viejo rumor que involucra a Benjamín Vicuña, Natalia Oreiro y Carolina "Pampita" Ardohain. Durante su programa de streaming en Bondi, el conductor reveló cuál era la sospecha que tenía la modelo sobre el vínculo entre el actor chileno y su compañera de elenco en la novela Entre Caníbales.