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Ángel de Brito reflotó un viejo rumor sobre Vicuña y Oreiro: "Pampita dice que tiene pruebas"

El conductor aseguró que la modelo sospechaba de un supuesto romance entre el actor chileno y la actriz durante las grabaciones de Entre Caníbales. También recordó un incómodo episodio en el "Bailando".

ENTRE CANIBALES. Según contó De Brito, Pampita creía que entre Vicuña y Oreiro había existido una relación que trascendía lo estrictamente profesional durante las grabaciones de la ficción.
ENTRE CANIBALES. Según contó De Brito, Pampita creía que entre Vicuña y Oreiro había existido una relación que trascendía lo estrictamente profesional durante las grabaciones de la ficción. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El periodista Ángel de Brito reavivó en su programa Bondi el rumor de romance entre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro, señalando que Pampita afirma tener pruebas del engaño.
  • La sospecha surgió durante el rodaje de "Entre Caníbales" en 2015. Se recordaron tensiones posteriores, como las declaraciones de la modelo sobre una actriz con la que no trabajaría.
  • El resurgimiento del caso reaviva el interés mediático sobre la separación de la pareja y mantiene la atención del público en los enfrentamientos del espectáculo argentino.
Resumen generado con IA

Ángel de Brito volvió a poner en el centro de la escena un viejo rumor que involucra a Benjamín Vicuña, Natalia Oreiro y Carolina "Pampita" Ardohain. Durante su programa de streaming en Bondi, el conductor reveló cuál era la sospecha que tenía la modelo sobre el vínculo entre el actor chileno y su compañera de elenco en la novela Entre Caníbales.

Según contó De Brito, Pampita creía que entre Vicuña y Oreiro había existido una relación que trascendía lo estrictamente profesional durante las grabaciones de la ficción.

"Vicuña parece que andaba con Oreiro en la novela Entre Caníbales, esta era la sospecha de Pampita, ella dice tener pruebas", afirmó el periodista. Sus declaraciones generaron repercusión en el ciclo de streaming, donde también recordaron distintos episodios ocurridos tras la separación de la modelo y el actor.

El incómodo momento de Pampita en el "Bailando"

Durante la conversación, De Brito y "el enmascarado" rememoraron una situación que vivió Pampita cuando ya estaba separada de Vicuña. Según explicaron, enviaron a Martín Salwe al "Bailando" con la tapa de una revista para consultarle a la modelo sobre el nuevo padrinazgo del actor en UNICEF.

"Yo recordaba que Natalia había hecho tapas también, le dijimos que le preguntara qué le parecía que iban a ser padrinos de la misma organización, y fue fuerte…", recordó "el enmascarado" en el programa Ángel Responde.

De Brito también evocó otro momento en el que volvió a sacar el tema durante una entrevista con Pampita en LAM. En esa oportunidad, le preguntó si existía alguna actriz con la que no trabajaría.

La respuesta de la modelo fue tajante. "Sí, hay una, que la iría a buscar y cuando me la encuentre… y vos sabés quién es", respondió, en una frase que fue interpretada como una clara referencia a Natalia Oreiro.

Las declaraciones recordadas por el conductor volvieron a alimentar las versiones sobre un supuesto romance entre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro durante las grabaciones de Entre Caníbales, una historia que, según sostuvo De Brito, siempre estuvo presente entre las sospechas de Pampita.

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