Ángel de Brito explicó por qué se bajó de la mesa de Mirtha y fulminó a Juana Viale
El conductor explicó por qué canceló a último momento su participación en La noche de Mirtha, pidió disculpas a la diva y lanzó duras críticas contra Juana Viale por el trato que, según aseguró, recibió una productora de su programa.
Resumen para apurados
- Ángel de Brito canceló su participación en el programa de Mirtha Legrand del 4 de julio tras el destrato que sufrió una productora de su ciclo por parte de Juana Viale.
- El conflicto surgió cuando una productora invitó a Juana Viale a su ciclo y recibió una respuesta soberbia, lo que llevó a De Brito a cancelar su asistencia en solidaridad.
- Este cruce expone las tensiones vigentes en la televisión argentina y marca un límite profesional sobre el trato hacia los trabajadores de prensa en el ambiente artístico.
Ángel de Brito sorprendió al revelar los motivos por los que decidió bajarse, a último momento, de la mesa de La noche de Mirtha (El trece), donde tenía previsto participar el sábado 4 de julio. Aunque aclaró que su decisión no estuvo relacionada con Mirtha Legrand, el conductor fue contundente al explicar que el conflicto tuvo como protagonista a Juana Viale.
Durante la emisión del lunes de Ángel responde (Bondi Live), el periodista comenzó su descargo con un pedido de disculpas hacia la histórica conductora. “Pido disculpas a Chiquita Legrand. La amo, es la número uno y lo lamento”, expresó.
El motivo de la ausencia de Ángel de Brito
Quien dio más detalles sobre la situación fue Gaby Fernández, productor del ciclo. Según explicó, días antes Eli, la productora de invitados de Bondi, había convocado a Juana Viale para participar del programa, pero la respuesta de la conductora no cayó nada bien.
“Le contestó de una manera bastante soberbia y prepotente”, sostuvo Fernández.
De Brito aseguró que ese episodio fue determinante para cambiar su decisión. Contó que originalmente había sido invitado personalmente para participar tanto del programa de Mirtha Legrand como, meses más tarde, del de Juana Viale. Después de rechazar la propuesta en varias oportunidades, finalmente había aceptado.
“Dije que sí, pero después tuvimos este episodio con nuestra productora, en el que Juana destrata a una persona que trata conmigo, que amablemente la está invitando. Le podés decir: ‘No quiero ir, no hago notas...’”, afirmó el conductor.
Sin ocultar su enojo, redobló las críticas hacia la nieta de Mirtha Legrand. “Tuvo respuestas de mie***, como las que tiene Juanita, entonces dice chau”, disparó.
La ironía de De Brito y los invitados de la mesa
Antes de cerrar el tema, Ángel de Brito recurrió a la ironía para referirse a la situación. “Aparte me re divertía, primero ir a lo de Mirtha y después ir con la roca...”, sentenció.
Finalmente, en la emisión del sábado de La noche de Mirtha participaron como invitados la conductora Susana Roccasalvo, el actor Diego Ramos, el periodista Lucas Morando y el diputado libertario Alberto Benegas Lynch.