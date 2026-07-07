Ángel de Brito explicó por qué se bajó de la mesa de Mirtha y fulminó a Juana Viale

Ángel de Brito sorprendió al revelar los motivos por los que decidió bajarse, a último momento, de la mesa de La noche de Mirtha (El trece), donde tenía previsto participar el sábado 4 de julio. Aunque aclaró que su decisión no estuvo relacionada con Mirtha Legrand, el conductor fue contundente al explicar que el conflicto tuvo como protagonista a Juana Viale.