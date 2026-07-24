Dónde queda y cómo es Funes, la ciudad donde está la impactante mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

ras su participación en el Mundial 2026, Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos eligieron regresar a Funes, en la provincia de Santa Fe, para disfrutar de unos días de descanso. La ciudad, ubicada muy cerca de Rosario, se convirtió en uno de los lugares predilectos de la familia del capitán argentino, que posee allí una de sus propiedades más conocidas.