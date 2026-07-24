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Dónde queda y cómo es Funes, la ciudad donde está la impactante mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Ubicada a pocos kilómetros de Rosario, Funes combina espacios verdes, propuestas culturales y actividades al aire libre. La ciudad también es conocida por albergar la imponente residencia donde Lionel Messi y Antonela Roccuzzo pasan parte de sus vacaciones.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tienen una casa en Funes, Santa Fe
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tienen una casa en Funes, Santa Fe Caras
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi y Antonela Roccuzzo eligieron su mansión en Funes, Santa Fe, para descansar tras el Mundial 2026 por la tranquilidad y cercanía con Rosario.
  • Ubicada a 15 km de Rosario, Funes combina espacios verdes y propuesta cultural. La propiedad posee 25 ambientes, cine privado, gimnasio y amplios espacios recreativos.
  • La presencia de la familia Messi y el crecimiento de nuevos desarrollos urbanos impulsan a Funes como un destino turístico y residencial clave en el sur de Santa Fe.
Resumen generado con IA

ras su participación en el Mundial 2026, Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos eligieron regresar a Funes, en la provincia de Santa Fe, para disfrutar de unos días de descanso. La ciudad, ubicada muy cerca de Rosario, se convirtió en uno de los lugares predilectos de la familia del capitán argentino, que posee allí una de sus propiedades más conocidas.

Cochera para 15 autos y cine privado: así es "La Fortaleza", la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Cochera para 15 autos y cine privado: así es La Fortaleza, la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Además de la tranquilidad que ofrece, Funes se consolidó como un destino turístico por su combinación de naturaleza, actividades culturales y una creciente oferta gastronómica.

Qué hacer en Funes, Santa Fe

Quienes visitan la ciudad pueden recorrer varios de sus principales atractivos turísticos. Uno de ellos es la Ex Estación de Trenes, un edificio histórico que hoy funciona como espacio cultural, con biblioteca, exposiciones y distintas actividades para vecinos y visitantes.

Funes se consolidó como un destino turístico por su combinación de naturaleza y gastronomía Funes se consolidó como un destino turístico por su combinación de naturaleza y gastronomía

Muy cerca se encuentra el Museo Ferroviario Juan Murray, donde se puede conocer la historia del desarrollo ferroviario de la región y el crecimiento de Funes a lo largo de los años.

Otra parada habitual es la Casa de la Cultura, sede de talleres, muestras artísticas y diversas propuestas culturales que se realizan durante todo el año.

Funes, la ciudad de Santa Fe donde descansa Messi tras el Mundial 2026 Funes, la ciudad de Santa Fe donde descansa Messi tras el Mundial 2026

Para quienes buscan una experiencia diferente, el Autódromo Virtual Funes ofrece simuladores de carreras que permiten vivir una experiencia similar a la conducción profesional. Los fines de semana, además, el Paseo de la Estación suele reunir ferias de emprendedores, espectáculos musicales, cine al aire libre y actividades recreativas para toda la familia.

Dónde queda Funes y cómo llegar

Funes está ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, a unos 15 kilómetros al oeste de Rosario. Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar por la Ruta Nacional 9, recorriendo aproximadamente 350 kilómetros hasta los accesos de la ciudad.

Otra alternativa es viajar en micro hasta Rosario o Funes y completar el trayecto en transporte local. También es posible utilizar el tren de larga distancia hasta Rosario y desde allí continuar en taxi, remis o colectivo.

Por qué Funes se convirtió en un destino cada vez más elegido

Con el paso de los años, Funes dejó de ser una ciudad principalmente residencial para transformarse en uno de los destinos más buscados del sur santafesino.

Su crecimiento estuvo acompañado por nuevos desarrollos urbanos, restaurantes, espacios recreativos y una agenda cultural que se mantiene activa durante gran parte del año.

A esto se suma un atractivo adicional: la ciudad alberga una de las residencias de Lionel Messi, lo que despertó el interés de muchos turistas que visitan la zona con la ilusión de encontrarse con el capitán argentino.

Cómo es la casa de Lionel Messi en Funes

La residencia que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo poseen en Funes se destaca por sus dimensiones y comodidades. La propiedad cuenta con 25 ambientes, un amplio parque, una cancha de fútbol y una piscina de grandes dimensiones. También dispone de estacionamiento para varios vehículos y espacios especialmente diseñados para la vida familiar.

Así es la mansión de Messi en Funes, Santa Fe Así es la mansión de Messi en Funes, Santa Fe

Entre sus instalaciones sobresalen una sala de videojuegos, un cine privado, un salón destinado a reuniones y celebraciones y un gimnasio equipado para que el futbolista pueda continuar con su preparación física durante sus estadías en el país.

Gracias a su combinación de privacidad, naturaleza y cercanía con Rosario, Funes continúa siendo el lugar elegido por la familia Messi para disfrutar de momentos de descanso lejos de la exposición pública.

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