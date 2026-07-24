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A qué se dedica María Sol, la hermana menor de Lionel Messi y por qué suspendió su casamiento

María Sol Messi es la menor de los hermanos del capitán de la Selección argentina. Aunque mantiene un perfil muy bajo, desarrolló una carrera en el mundo de la moda y desde hace más de una década está en pareja con Julián Arellano.

Los hermanos Messi juntos: Sol es la única mujer
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Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • María Sol Messi, hermana de Lionel, postergó su boda de enero de 2026 con Julián Arellano en Rosario tras sufrir un accidente automovilístico en Miami por una descompensación.
  • Tras desmayarse mientras conducía, sufrió fracturas que requieren larga recuperación. Diseñadora de moda y en pareja hace 12 años, mantiene un perfil bajo junto a su familia.
  • Sin fecha de reprogramación, la familia Messi prioriza la recuperación de María Sol y la delicada salud de su padre Jorge, manteniéndose alejada de la exposición mediática.
Resumen generado con IA

Mientras Lionel Messi concentra la atención del mundo por su carrera deportiva, una de las integrantes más reservadas de su familia atraviesa un momento especial. Se trata de María Sol Messi, la hermana menor del capitán de la Selección argentina, quien a comienzos de este año debió postergar su casamiento con Julián "Tuli" Arellano luego de sufrir un accidente de tránsito en Miami.

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La ceremonia estaba prevista para el 3 de enero de 2026, pero el episodio obligó a suspender los planes. Hasta el momento no se informó una nueva fecha para la boda.

Quién es María Sol Messi y a qué se dedica

María Sol es la menor de los cuatro hijos de Jorge Messi y Celia Cuccittini. A diferencia de sus hermanos Rodrigo, Matías y Lionel, siempre eligió mantener un perfil bajo y alejarse de la exposición pública.

Sol Messi jutno a su novio de toda la vida, Julián Arellano, ahora entrenador en el Inter Miami Sol Messi jutno a su novio de toda la vida, Julián Arellano, ahora entrenador en el Inter Miami Instagram

Aunque su apellido es reconocido en todo el mundo, construyó su carrera profesional en la industria de la moda. En 2019 asumió un rol de conducción en The Messi Store, la marca de indumentaria vinculada al futbolista, donde trabajó en el desarrollo de la identidad de la firma y en la comercialización de las colecciones.

Más adelante decidió impulsar sus propios proyectos y lanzó una cápsula de trajes de baño junto a la marca Bikinis Río. Sus diseños fueron promocionados por Antonela Roccuzzo y también utilizados por artistas como Lali Espósito y María Becerra.

En los últimos años continuó desarrollándose como diseñadora con nuevas colecciones inspiradas en estampas y colores vibrantes, manteniendo siempre un perfil muy reservado tanto en los medios como en las redes sociales.

La historia de amor con Julián Arellano

María Sol mantiene una relación desde hace alrededor de doce años con Julián Arellano, conocido por sus allegados como "Tuli". La pareja se conoció en Rosario y, con el paso del tiempo, se instaló en Miami. Allí, Arellano desarrolló su carrera como entrenador en las divisiones juveniles de Inter Miami, donde integró el cuerpo técnico de la categoría Sub-19.

A lo largo de los años compartieron distintos momentos familiares y acompañaron de cerca la carrera de Lionel Messi, aunque siempre evitando la exposición mediática.

El accidente que obligó a suspender el casamiento

Después de más de una década juntos, la pareja tenía previsto celebrar su casamiento a comienzos de 2026 en Rosario.Sin embargo, pocos días antes de la ceremonia, María Sol sufrió un accidente de tránsito en Miami luego de descompensarse mientras conducía. El episodio le provocó diversas lesiones que demandaron un largo proceso de recuperación.

Según trascendió en ese momento, sufrió fracturas y otras heridas que hicieron imposible realizar la celebración en la fecha prevista, por lo que la familia decidió postergar el evento. Desde entonces no hubo novedades sobre la reprogramación de la boda. En paralelo, el entorno de Lionel Messi también atraviesa semanas complejas por el delicado estado de salud de su padre, Jorge Messi, una situación que mantuvo a la familia enfocada en el ámbito personal y lejos de la exposición pública.

Temas Lionel MessiAntonela RoccuzzoJorge Horacio Messi
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