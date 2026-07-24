A qué se dedica María Sol, la hermana menor de Lionel Messi y por qué suspendió su casamiento

Según trascendió en ese momento, sufrió fracturas y otras heridas que hicieron imposible realizar la celebración en la fecha prevista, por lo que la familia decidió postergar el evento. Desde entonces no hubo novedades sobre la reprogramación de la boda. En paralelo, el entorno de Lionel Messi también atraviesa semanas complejas por el delicado estado de salud de su padre, Jorge Messi, una situación que mantuvo a la familia enfocada en el ámbito personal y lejos de la exposición pública.