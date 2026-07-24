Mundial 2026

La inesperada definición de Ángel Di María sobre el futuro de Messi y Scaloni en la Selección argentina

El delantero de Rosario Central analizó el presente del equipo tras la Copa del Mundo, recordó un partido que consideró clave y dejó un mensaje para el capitán y el entrenador.

RESPALDO. Ángel Di María pidió la continuidad de Lionel Messi y Lionel Scaloni y destacó el legado que dejó la selección argentina en el Mundial.
RESPALDO. Ángel Di María pidió la continuidad de Lionel Messi y Lionel Scaloni y destacó el legado que dejó la selección argentina en el Mundial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ángel Di María pidió públicamente en Argentina la continuidad de Messi y Scaloni tras el Mundial 2026 para sostener el proyecto y el legado del seleccionado nacional.
  • Tras finalizar el torneo donde Argentina cayó en la final, Fideo valoró la histórica victoria ante Inglaterra y destacó la dificultad de alejarse de la Selección.
  • El respaldo del referente fortalece el liderazgo de Scaloni en la renovación generacional e impulsa a Messi a extender su carrera con la Albiceleste.
Resumen generado con IA

Ángel Di María volvió a referirse al presente de la selección argentina y expresó su deseo de que Lionel Messi y Lionel Scaloni continúen al frente del equipo tras el Mundial 2026. Además, el actual futbolista de Rosario Central destacó el camino recorrido por el seleccionado y remarcó la importancia del triunfo frente a Inglaterra.

"Para mí, el Mundial terminó ahí. Le dimos la alegría más grande al país y eso es lo más importante", afirmó "Fideo", al recordar la victoria sobre el conjunto inglés. "Haberles ganado fue una gran alegría para todo el país, se notó en la calle, en la gente. Me puso muy feliz por ellos", agregó.

El emotivo mensaje de Di María para la Selección después de perder la final del Mundial

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El respaldo a Messi y Scaloni

Consultado sobre el futuro del capitán argentino, Di María fue contundente. "Leo tiene que seguir hasta cuando él quiera. Puede seguir muchos años más. Con 39 años demostró que es uno de los mejores de la historia y ya no tiene techo, no hay más nada para él", sostuvo.

También respaldó al entrenador de la Albiceleste y deseó que continúe al frente del proyecto. "Scaloni es la Scaloneta de esta Selección y ojalá siga por el bien de todos. Está haciendo una buena generación de jugadores que está sacando ahora y todo suma. Obviamente es una decisión de él, sabrá lo que quiere, pero como argentino me gustaría que siga", expresó.

"No podemos pedirles más nada": la conmovedora carta de Ángel Di María tras el triunfazo argentino ante Inglaterra

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Por último, Di María reconoció lo difícil que resulta alejarse del seleccionado. "Cuesta mucho soltar a la Selección porque es un lugar donde uno es muy feliz", aseguró. Además, destacó el carácter del plantel durante la Copa del Mundo y, pese a la derrota en la final, afirmó: "A veces te toca y a veces no. Esta vez no tocó, pero creo que la selección argentina dejó la celeste y blanca allá arriba".

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