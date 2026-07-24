La inesperada definición de Ángel Di María sobre el futuro de Messi y Scaloni en la Selección argentina

Por último, Di María reconoció lo difícil que resulta alejarse del seleccionado. "Cuesta mucho soltar a la Selección porque es un lugar donde uno es muy feliz", aseguró. Además, destacó el carácter del plantel durante la Copa del Mundo y, pese a la derrota en la final, afirmó: "A veces te toca y a veces no. Esta vez no tocó, pero creo que la selección argentina dejó la celeste y blanca allá arriba".