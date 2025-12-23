Cómo está de salud María Sol Messi tras el accidente que la obligó a posponer su casamiento

La tranquilidad de la familia Messi se vio alterada cuando se conoció que María Sol Messi, la hermana menor de Lionel Messi, sufrió un accidente de tránsito en Miami. La joven, que reside allí desde hace un tiempo, se encontraba manejando cuando sufrió una descompensación que provocó el choque contra una estructura lateral. El impacto generó alarma inmediata dentro del entorno del astro argentino.
Según trascendió, María Sol sufrió la fractura de dos vértebras, una lesión en el talón, una quemadura en la muñeca y otras heridas derivadas del choque. Fue atendida inicialmente en Estados Unidos, donde recibió las primeras curaciones, pero luego regresó a la Argentina para continuar con un proceso de rehabilitación que demandará varias semanas. Su familia confirmó que ya se encuentra en Rosario, acompañada y fuera de peligro.
El episodio ocurrió a días de un momento clave para la diseñadora: su casamiento con Julián “Tuli” Arellano, entrenador de juveniles del Inter Miami, previsto originalmente para el 3 de enero. La gravedad de las lesiones obligó a suspender la boda, decisión que ella misma tomó ante la imposibilidad de afrontar las exigencias físicas y emocionales del evento.
Cómo sigue su salud y quién es María Sol Messi
A pesar de la fuerte preocupación inicial, personas del entorno familiar señalaron que María Sol Messi evoluciona favorablemente y que su estado general es bueno. La joven se encuentra bajo supervisión médica en Rosario y realiza trabajos de rehabilitación que apuntan a la recuperación de las vértebras fracturadas y las lesiones en extremidades. En redes sociales, recibió miles de mensajes de apoyo de seguidores de Lionel Messi.
Diseñadora de indumentaria y emprendedora, María Sol es conocida por su bajo perfil y su trayectoria ligada a proyectos creativos. Fue parte de The Messi Store como brand manager, donde trabajó junto a Virginia Hilfiger, hermana de Tommy Hilfiger, llevando adelante el concepto estético de la marca. “Intento canalizar la visión de la marca y conectar las ideas con la forma en que Leo piensa y se viste”, contó en una entrevista. Hoy, su prioridad absoluta es recuperarse para retomar su vida diaria y sus proyectos personales.