Cómo está de salud María Sol Messi tras el accidente que la obligó a posponer su casamiento

Diseñadora de indumentaria y emprendedora, María Sol es conocida por su bajo perfil y su trayectoria ligada a proyectos creativos. Fue parte de The Messi Store como brand manager, donde trabajó junto a Virginia Hilfiger, hermana de Tommy Hilfiger, llevando adelante el concepto estético de la marca. “Intento canalizar la visión de la marca y conectar las ideas con la forma en que Leo piensa y se viste”, contó en una entrevista. Hoy, su prioridad absoluta es recuperarse para retomar su vida diaria y sus proyectos personales.