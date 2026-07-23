Sorpresas en Atlético Tucumán: un delantero bajó a Reserva y cuatro juveniles quedaron con Primera

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán decidió que el delantero Carlos Abeldaño baje a Reserva mientras cuatro juveniles seguirán en Primera para rearmar el equipo tras varias bajas.
- Paunero, Jung, Granillo y Pimienta quedan con Falcioni por lesiones como la de Suso, mientras Abeldaño busca sumar rodaje ante la llegada de nuevos refuerzos.
- Estos cambios permitirán probar a la cantera en el torneo local y orientarán las contrataciones finales de la dirigencia previo al cierre del mercado de pases.
La lista de convocados de la Reserva de Atlético Tucumán para visitar este viernes, desde las 15, a Argentinos Juniors dejó varias novedades vinculadas con el armado del plantel profesional. El partido, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Proyección Clausura, se disputará en el predio CEFFA, en Buenos Aires.
La principal sorpresa es la presencia de Carlos Abeldaño. El delantero cordobés, integrante del plantel de Primera, volverá a sumar minutos bajo las órdenes de Ramiro González después de perder consideración durante el último Torneo Apertura.
Abeldaño ya había bajado a la Reserva durante el semestre pasado y ahora repetirá la experiencia mientras intenta recuperar continuidad. Su inclusión también se produce en un contexto particular: la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Julio César Falcioni buscan incorporar un delantero antes del cierre del mercado de pases.
La decisión refleja el lugar que ocupa actualmente dentro de la consideración del entrenador, que tiene a Leandro Díaz como principal referencia ofensiva, junto a Manuel Brondo y Ramiro Ruiz Rodríguez como alternativas y pretende sumar otro nombre para el puesto.
El delantero había formado parte de la estructura profesional, pero fue perdiendo terreno durante la última campaña y comenzó a alternar entrenamientos y partidos con la Reserva. Su presencia es, además, la única entre los juveniles y futbolistas que habitualmente se mueven con Primera y que fueron liberados para disputar la segunda fecha del Proyección.
Paunero, una alternativa para Falcioni
La otra novedad importante es la ausencia de Ramiro Paunero. El defensor de 21 años fue titular durante gran parte de la última campaña del equipo de González, pero no viajará a Buenos Aires debido a que permanecerá a disposición del plantel profesional.
Su puesto natural es el de lateral izquierdo, una zona en la que Juan Infante todavía no alcanzó su mejor condición física, por lo que puede aparecer como una buena alternativa. Sin embargo, Paunero también puede actuar como segundo marcador central, una función que cobra mayor relevancia después de la lesión sufrida por Gastón Suso frente a River.
Con Suso fuera de acción, Luciano Vallejo ocupa actualmente ese lugar en la formación titular. La versatilidad del juvenil le permite al entrenador contar con otra variante para una defensa que quedó reducida en cantidad de opciones.
Jung, Granillo y Pimienta siguen con Primera
La lista también confirma que Tomás Jung, Rodrigo Granillo y Facundo Pimienta continuarán trabajando con el plantel profesional.
Jung es marcador central zurdo y llegó libre desde River durante el último verano. Su permanencia con Primera adquiere importancia porque se desempeña en uno de los puestos que Atlético busca reforzar antes del cierre del mercado.
Granillo, por su parte, fue uno de los goleadores de la última campaña de la Reserva. El delantero riojano se ganó un lugar en las prácticas del equipo de Falcioni y continuará siendo evaluado como una opción para el ataque.
Pimienta también permanecerá con el grupo principal. El extremo ya había participado de la pretemporada y de diferentes ensayos futbolísticos, por lo que sigue integrado a la dinámica del plantel profesional.
Los convocados de Atlético para visitar a Argentinos Juniors
Ramiro González citó a 23 futbolistas para el encuentro de este viernes: Enrique Maza, Axel Afonso, Alexis Prado, Uriel Funes, Juan Pablo Posse, Facundo Ovalles, Iván Córdoba, Alexis Rad, Santiago Cortés, Juan Pablo Valdez, Santiago Banegas, Fabricio Velardes, Leandro Olima, Germain Vallejo, Luciano García, Martín Paz, Lionel Llanos, Lucas Videla, Martín Ortega, Román Fernández, Mauricio Carrizo, Carlos Abeldaño y Ezequiel García.
Atlético buscará sumar sus primeros puntos como visitante en el Torneo Proyección Clausura, aunque la convocatoria también servirá para observar de cerca la situación de varios futbolistas que se encuentran entre la Reserva y el plantel profesional.