Liga Tucumana: quedaron definidos casi todos los cruces de cuartos de final

Resumen para apurados
- Siete clubes de la Liga Tucumana de Fútbol clasificaron esta semana a los cuartos de final del Apertura en Tucumán tras ganar sus respectivos duelos de octavos de final.
- Los clasificados avanzaron tras intensas llaves, algunas definidas por penales. Solo falta el partido entre Unión del Norte y Atlético Tucumán para completar el cuadro final.
- Con cruces confirmados, el torneo entra en su etapa más exigente con margen de error cero. Los ganadores de los cuartos de final quedarán a un paso del título provincial.
El Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol entró en su etapa decisiva. Los octavos de final terminaron de definir a los equipos que continúan en carrera por el título y el cuadro de cuartos de final ya quedó prácticamente armado.
Graneros y Ñuñorco habían conseguido su boleto en la jornada inicial de los octavos de final. Luego, en una intensa jornada de definiciones, se sumaron Ateneo Parroquial Alderetes, Talleres, Experimental, Jorge Newbery y Concepción FC. Así, ya quedaron establecidos los cruces de la próxima instancia, a la espera de la definición del último partido entre Unión del Norte y Atlético Tucumán.
La jornada tuvo partidos atractivos, victorias importantes y dos definiciones desde el punto del penal.
Talleres dio el golpe ante Sportivo Guzmán
En cancha de Argentinos del Norte, Experimental derrotó 2-0 a Sportivo Guzmán y consiguió el pasaje a los cuartos de final. Santiago Jerez fue el gran protagonista de la tarde al marcar los dos goles del conjunto de San Miguel.
El conjunto de Villa Obrera consiguió imponer condiciones en un partido clave y avanzó a la próxima instancia, donde se enfrentará con Experimental. El conjunto de Tafi Viejo buscará ahora dar un nuevo paso en un torneo en el que se encuentra entre los ocho mejores equipos.
Jorge Newbery eliminó a Almirante Brown
Jorge Newbery también consiguió una importante clasificación al derrotar 2-1 a Almirante Brown, en cancha de Concepción FC.
El Aviador se impuso con goles de Benjamín Arroyo y Santiago Albornoz, mientras que Franco Arroyo marcó para el conjunto de Almirante Brown en el complemento.
Los orientados por Jorge Amaya logró sostener la ventaja en un partido intenso y aseguró su lugar en los cuartos de final. Allí tendrá un duro compromiso frente a Graneros, el mejor equipo de la fase regular.
Ateneo avanzó con autoridad
Ateneo Parroquial Alderetes también cumplió con su objetivo y se metió entre los ocho mejores del certamen. El equipo de Alderetes derrotó 2-0 a San Fernando y consiguió una clasificación importante.
Exequiel Narese y Javier Bayk fueron los autores de los goles para los dirigidos por Leandro Fligman. El Expreso del Este mostró eficacia en los momentos decisivos y ahora tendrá un exigente desafío en los cuartos de final, donde enfrentará a Ñuñorco.
Experimental sufrió, pero festejó en los penales en Monteros
Los orientados por la dupla técnica Ariel Valdez-Leandro Herrera debió atravesar una definición dramática para continuar en carrera. El encuentro frente a Deportivo Aguilares terminó igualado 1-1 en cancha de Ñuñorco y el clasificado debió definirse mediante los penales. Agustín Navarro para el conjunto del Colmenar faltando dos minutos para el final lo igualó. Diego Velárdez abrió el marcador para el Depor.
En la tanda decisiva, apareció el arquero Lucas Godoy en Experimental atajó los últimos dos penales..
El conjunto que avanzó desde los doce pasos tendrá ahora un nuevo desafío ante Talleres. Será un cruce entre dos equipos que buscarán instalarse entre los cuatro mejores del Torneo Apertura.
Concepción FC y una clasificación con Villarreal como figura
Concepción FC también tuvo que recurrir a los penales para conseguir su clasificación. El conjunto de La Banda igualó 0-0 con San Martín en el tiempo reglamentario y la definición se trasladó a los doce pasos.
En esa instancia apareció la figura de Pedro Villarreal. El arquero de Concepción FC tuvo una actuación decisiva al atajar dos penales y fue determinante para que los Cuervos consiguieran el pasaje a los cuartos de final.
Concepción FC continúa así en carrera y espera por el ganador del enfrentamiento entre Unión del Norte y Atlético Tucumán. El vencedor de ese cruce será el rival de los Cuervos en la próxima instancia.
Graneros y Ñuñorco, los primeros clasificados
Antes de la jornada que terminó de completar buena parte del cuadro, Social y Deportivo Graneros y Ñuñorco habían conseguido sus respectivas clasificaciones.
Graneros derrotó 3-0 a Deportivo Marapa, mientras que Ñuñorco superó 5-1 a Juventud Unida y se aseguró un lugar entre los ocho mejores.
De esta manera, ambos equipos ya conocían a sus próximos rivales. Graneros se enfrentará con Jorge Newbery, mientras que Ñuñorco jugará ante Ateneo Parroquial Alderetes.
Así quedaron los cruces de cuartos de final
Graneros vs. Jorge Newbery
Experimental vs. Talleres
Ñuñorco vs. Ateneo Parroquial Alderetes
Concepción FC vs. ganador de Unión del Norte-Atlético Tucumán que jugarán el lunes en cancha de Ateneo desde las 16.
El Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” entra así en su etapa más apasionante. Los octavos de final dejaron partidos cerrados, definiciones desde los penales y varios equipos que debieron luchar hasta el último minuto para conseguir su clasificación.
Graneros, Ñuñorco, Ateneo Parroquial Alderetes, Talleres, Experimental, Jorge Newbery y Concepción FC ya tienen asegurado su lugar entre los mejores del certamen. El último boleto quedará en manos de Unión del Norte o Atlético Tucumán.
A partir de los cuartos de final, el margen de error será mínimo. Cada partido será una final y los equipos que logren superar esta instancia quedarán a sólo un paso de la definición del campeonato.