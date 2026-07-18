Liga Tucumana: quedaron definidos casi todos los cruces de cuartos de final

Graneros y Ñuñorco habían conseguido su boleto en la jornada inicial de los octavos de final. Luego, en una intensa jornada de definiciones, se sumaron Ateneo Parroquial Alderetes, Talleres, Experimental, Jorge Newbery y Concepción FC. Así, ya quedaron establecidos los cruces de la próxima instancia, a la espera de la definición del último partido entre Unión del Norte y Atlético Tucumán.