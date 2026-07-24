Alexis Canelo será el segundo refuerzo de Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- El delantero Alexis Canelo llegará el lunes a Tucumán para firmar con Atlético Tucumán como segundo refuerzo para disputar el Torneo Clausura.
- Llega libre tras su paso por Puebla de México y se suma a Julián Fernández. El tucumano de 34 años tuvo destacados pasos por Toluca, Independiente y Lanús.
- Aportará variantes ofensivas al plantel de Julio César Falcioni para buscar sumar puntos clave y mejorar el rendimiento del Decano en este semestre.
Atlético Tucumán está a punto de sumar a su segundo refuerzo para afrontar el Torneo Clausura. Alexis Canelo, delantero tucumano de 34 años, llegará el lunes a la provincia para firmar su contrato y ponerse a disposición del cuerpo técnico encabezado por Julio César Falcioni.
El atacante se incorporará con el pase en su poder después de su paso por Puebla de México. De esta manera, se convertirá en la segunda cara nueva del plantel, luego de la llegada de Julián Fernández, volante de 31 años que se sumó a préstamo desde Palestino de Chile.
Nacido en Tucumán y criado en Alderetes, Canelo tendrá la posibilidad de jugar por primera vez en un equipo de su provincia después de desarrollar gran parte de su carrera en el exterior. Además de desempeñarse como centrodelantero, puede actuar por ambos costados del ataque e incluso ocupar la posición de mediapunta.
Debutó en Almirante Brown y su último paso fue por Puebla, donde durante el Clausura de la Liga MX disputó seis de los 10 partidos posibles, cuatro de ellos como titular. Sin embargo, no suma minutos oficiales desde abril, cuando su equipo perdió 2-1 frente a Monterrey.
Antes de incorporarse al fútbol mexicano, Canelo tuvo un paso por Lanús. Con la camiseta del “Granate” jugó 38 encuentros durante la temporada anterior, convirtió dos goles y entregó tres asistencias. Previamente había defendido los colores de Independiente, club en el que acumuló 41 presentaciones, siete tantos y cuatro pases de gol.
De todos modos, la mayor parte de su trayectoria profesional transcurrió en México, principalmente en Toluca y Tijuana. Su mejor rendimiento lo alcanzó con el conjunto de Toluca, donde anotó 56 goles en 161 partidos y se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo.
De acuerdo con los registros de Transfermarkt, Canelo acumula 379 encuentros a lo largo de su carrera, con 91 goles y 37 asistencias.
Con su llegada, Atlético sumará una nueva alternativa para un ataque que hasta el momento tiene a Leandro Díaz como principal referencia. Además, el delantero aportará recorrido y conocimiento del fútbol argentino en un semestre en el que el “Decano” buscará mejorar su producción y sumar puntos importantes.
Canelo arribará el lunes a Tucumán y, si supera los estudios médicos correspondientes, firmará su vínculo para transformarse oficialmente en el segundo refuerzo del equipo.